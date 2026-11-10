Mitsotakis: kur të mbarojë karriera ime si kryeministër, mbaron edhe ajo parlamentare
Kryeministri grek, që kërkon një mandat të tretë radhazi, tha në konferencën Greece Talks të Proto Thema-s se nuk do të mbahet pas ulëses së deputetit pasi të lërë drejtimin e qeverisë.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi të martën se, ndërsa kërkon një mandat të tretë radhazi rekord vitin e ardhshëm, nuk do të mbahet pas ulëses së tij në Parlament kur të mos jetë më kryetar qeverie, siç njofton Ekathimerini. Në konferencën Greece Talks, të organizuar nga gazeta Proto Thema, ai u shpreh: “Nga momenti që mbaron karriera ime si kryeministër, mbaron edhe karriera ime parlamentare.”
Deklarata, nëse zbatohet, do të ishte një shkëputje e dukshme nga zakoni i politikës greke, ku ish-kryeministrat — përfshirë ata të Demokracisë së Re konservatore, partisë në pushtet — qëndrojnë si deputetë për vite pas humbjes së posteve drejtuese. Mitsotakis, 58 vjeç, e paraqiti vendimin si një zgjedhje për të mos u kapur pas pushtetit parlamentar pasi të lërë drejtimin e qeverisë.
Ai tha se e kërkon mandatin e tretë të vazhdueshëm në zgjedhjet që priten pranverën e ardhshme për shkak të “kohëve të jashtëzakonshme” që po kalon bota. “Besoj se në katër vitet e ardhshme do të ndodhin shumë gjëra – inteligjenca artificiale, tronditjet gjeopolitike, migrimi, kriza klimatike. Thënë thjesht, deri në vitin 2030 do të përcaktohet nëse Greqia do të jetë ndër fituesit apo humbësit”, tha ai.
Të gjitha sondazhet tregojnë se Demokracia e Re fiton lehtë, me më shumë vota se dy partitë kryesore të opozitës së majtë dhe qendrës së majtë së bashku, por pa shumicën e mjaftueshme për të qeverisur e vetme. Mitsotakis këmbënguli megjithatë se synon shumicën qeverisëse dhe se një marrëveshje koalicioni është shumë e pamundur.
Ai përjashtoi bashkëpunimin me partitë më të vogla populiste në të djathtë të Demokracisë së Re, me të cilat, tha ai, “na ndan një humnerë në çështjet e politikës së jashtme dhe në stilin e ushtrimit të qeverisjes”, si dhe çdo bashkëpunim me partinë e re të majtë ELAS të ish-kryeministrit Alexis Tsipras, që renditet e dyta në sondazhe. PASOK-u socialist, i treti në sondazhe, mund të ishte partner i mundshëm, por partia e qendrës së majtë e ka përjashtuar këtë perspektivë.
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