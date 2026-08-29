Kush do të jenë yjet kryesore të WWE-së në vitin 2030
WWE po përballet me kritika për tregime të dobëta, zhvillim të paqëndrueshëm të personazheve dhe mungesë konsistence në Raw dhe SmackDown, por kompania ka në dispozicion një grup talentesh që, me drejtimin e duhur, mund ta rikthejnë në qendër të vëmendjes.
Sipas Bleacher Report, dy kandidatët më të dukshëm për të qenë shtyllat kryesore të kompanisë në 2030 janë Oba Femi dhe Rhea Ripley. Femi, i cili do të bëjë 32 vjeç në 2030, ka arritur tashmë titullin e NXT dhe ka fituar përballë Brock Lesnar dy herë, duke u vendosur si një nga performuesit më fizikë të WWE. Ripley, që do të mbushë 34 vjeç në tetor 2030, ka sukses kampionati, një personazh të dallueshëm dhe një bazë të madhe fansash, që e bëjnë të jetë një nga figurat kryesore të divizionit femëror edhe në vitet që vijnë.
Mes emrave që po rriten për të zënë vendin qendror janë Trick Williams dhe Tiffany Stratton. Williams, i cili do të jetë rreth 36 vjeç në 2030, kombinon atletizëm të jashtëzakonshëm me karizëm, dhe me përvojën e duhur mund të jetë pjesë e programeve kampionë për një dekadë. Stratton, që do të mbushë 31 vjeç, ka marrë tashmë mundësi të rëndësishme dhe ka elementët karakterialë dhe atletikë për t’u shndërruar në një nga qendrat e divizionit të grave.
Për radhët e larta të kartelës, emra si Bron Breakker dhe Roxanne Perez po tregojnë progres të qëndrueshëm. Breakker do të jetë 33 vjeç në tetor 2030 dhe me intensitetin dhe atletizmin e tij duket i vendosur drejt roleve kryesore. Perez, që do të jetë 29 vjeç në nëntor 2030, është ish-kampione në NXT dhe ka potencialin për të qenë një shtyllë e titullit të grave për shumë vite. Gjithashtu, Zilla Fatu sapo debutoi në NXT më 11 gusht dhe është përfshirë në promovime që sugjerojnë një rrugë drejt historive të mëdha, përfshirë lidhjet familjare brenda The Bloodline.
Emra të tjerë që mund të shfaqen si surpriza janë Je’Von Evans dhe Sol Ruca. Evans, 22 vjeç aktualisht dhe me 26 vjet në 2030, ka stil të energjishëm dhe, me përmirësim në promo dhe psikologji ndeshjeje, mund të bëhet një pretendent për tituj. Ruca do të mbushë 31 vjeç në gusht 2030; ajo ka mjetet fizike dhe prezantimin që ia vlen të investohet, ndërsa punë mbi karakterin dhe aftësitë e të folurit do ta rrisnin së tepërmi vlerën e saj.
Me përgatitje të qëndrueshme, ndërtim karakteri dhe konsistencë kreative, emrat e përmendur mund t’i japin WWE-së shtytjen që i nevojitet për t’u rikthyer në krye. Analizat e Bleacher Report nënvizojnë se, për aq kohë sa organizimi ndërtohet rreth potencialit të këtyre performuesve dhe përmirëson elementet dramatike dhe narrative, 2030 mund të shohë një listë yjesh që do të dominojnë skenën e kompanisë.
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