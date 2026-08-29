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Connecticut Sun 5–Indiana Fever 4 pas çerekut të parë, 28 gusht 2026

· 1 min lexim

Në ndeshjen midis Connecticut Sun dhe Indiana Fever më 28 gusht 2026, Sun përfunduan çerekun e parë në avantazh 5-4. Sipas tabelës së ndeshjes, Connecticut Sun shënonte 5 pikë kundrejt 4 të Indiana Fever; rekordet e ekipeve shënoheshin si Sun 10-28 dhe Fever 25-14.

Siç raporton Bleacher Report, në minutat e para Diamond Miller realizoi një treshe në lëvizje pas asistit të Saniya Rivers (9:01), që i dha avantazhin Sun. Më pas, rreth 8:47, Aaliyah Edwards shkaktoi një faull në gjuajtje kundër Kelsey Mitchell; Mitchell shënoi një nga dy gjuajtjet e lira, humbi tjetrën dhe Fever përfitoi një riballafaqim ofensiv që reduktoi diferencën.

Ndeshja vijonte me ritëm të ulët në pjesën e parë, me të dy ekipet që kërkonin zgjidhje më të qarta në sulm dhe më shumë ngjitje në mbrojtje për pjesën e mbetur të takimit. Këto të dhëna dhe kronikat e minutë-për-minutë janë marrë nga Bleacher Report.

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