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29 Aug 2026
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WWE

SmackDown më 28 gusht: CM Punk përballet me Kevin Owens dhe vendoset një Triple Threat për titullin

· 2 min lexim

Në episodin e SmackDown të 28 gushtit, CM Punk u përfshi në një konfrontim me Kevin Owens. Punk e ndërpreu Owens, duke i thënë se nuk e kishte kërkuar mendimin e tij nëse ishin përfunduar, dhe kur tensioni u intensifikua dhe u duk se rivalët do të ndesheshin sërish, në skenë u shfaq Gunther. Ring General kërkoi një mundësi për titull, por u ndërpre nga Finn Bálor që pretendoj një të drejtë të njëjtë.

Siç raporton Bleacher Report, menaxheri i përgjithshëm i SmackDown, Nick Aldis, njoftoi se për eventin kryesor të mbrëmjes do të zhvillohej një ndeshje Triple Threat mes Owens, Gunther dhe Balor, ku fituesi do të siguronte një sfidë kundër titullit të Punk. Segmenti që krijoi këtë përballje u shtri më shumë se zakonisht dhe shërbeu për të vendosur rivalitetet që çuan në ndeshjen vendimtare.

Nuk kishte shfaqje të Sami Zayn pas përfshirjes së tij në skenën mbyllëse të javës së kaluar, gjë që e bëri mungesën e tij më të dukshme gjatë këtij segmenti. Ngjarjet e mbrëmjes theksuan pritshmëritë për Triple Threat-in dhe për pasoja të mundshme pas tij, sipas Bleacher Report.

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