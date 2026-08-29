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MLB

Blue Jays mposhtën Mariners 3-1 në Toronto, 28 gusht 2026

· 1 min lexim

Toronto Blue Jays fituan ndaj Seattle Mariners me rezultatin 3-1 në ndeshjen e zhvilluar më 28 gusht 2026. Pas takimit, Blue Jays shënojnë bilancin 65-70, ndërsa Mariners mbeten 64-70; Toronto arriti 6 goditje pa gabime, ndërsa Seattle regjistroi 1 goditje dhe 1 gabim.

Siç raporton Bleacher Report, ndeshja u vendos që në pjesën e parë: Toronto realizoi tre pikë kundër Emerson Hancock, ndërsa Seattle përgjigjej me një pikë të vetme gjatë së njëjtës pjesë të hapjes.

Lojtarët kryesorë të përfshirë në raundet vendimtare përfshinin George Springer, i cili realizoi një double për Blue Jays. Në play-by-play u regjistruan gjithashtu eliminime si fluturimi i Kazuma Okamoto drejt qendrës së djathtë, një pop-out i Jesús Sánchez dhe një linjë jashtë e Vladimir Guerrero Jr. Randy Arozarena shkaktoi lëvizje në bazat duke vjedhur të dytën.

Fusha e pitching-ut u karakterizua nga D. Cease, i cili hodhi 53 topa gjatë paraqitjes së tij. Për përmbledhjen e plotë të statistikave dhe kutinë e rezultateve, shikoni të dhënat e nxjerra nga Bleacher Report.

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