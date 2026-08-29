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29 Aug 2026
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Kush do të jenë yjet kryesore të WWE-së në vitin 2030 49ers fitojnë 18-12 ndaj Raiders në ndeshjen miqësore të 27 gushtit në Allegiant Stadium Një vonesë në vendimin e Steph Curry për zgjatjen e kontratës mund të krijojë shqetësim te Warriors Cale Makar vendos standard të ri për mbrojtësit e NHL me kontratë 8-vjeçare prej 163.2 milionë dollarësh Konkurrenca për Rookie of the Year 2026-27: Dybantsa, Peterson, Boozer dhe Caleb Wilson në vende kryesore
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49ers fitojnë 18-12 ndaj Raiders në ndeshjen miqësore të 27 gushtit në Allegiant Stadium

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San Francisco 49ers mposhtën Las Vegas Raiders 18-12 në përfundimin e ndeshjeve miqësore të 27 gushtit 2026, të zhvilluar në Allegiant Stadium. Të dyja skuadrat shënuan kryesisht përmes gjuajtjeve të fushës: Matt Gay realizoi dy gjuajtje të suksesshme dhe E. Pineiro shtoi një tjetër, duke përcaktuar diferencën e fundit në rezultat.

Sipas Bleacher Report, quarterback Adrian Martinez pati një paraqitje të mirë dhe disa lojtarë të rinj dhe rezervë përdorën ndeshjen për të treguar formën e tyre para prerjes së listave. Gjatë takimit u shënua edhe një dëmtim i rëndësishëm, me rookie Keyron Crawford që u largua nga fusha me karrocë, ndërsa performancat individuale lënë vend për shqyrtime në prag të mbylljes së stërvitoreve.

Ky fillim sezoni miqësor shërbeu si referencë për trajnerët dhe drejtuesit në përgatitjen e formacioneve për sezonin e rregullt. Bleacher Report vë në dukje se rezultatet dhe paraqitjet e mbrëmjes do të ndikojnë në vendimet finale për listat 53-lojtarëshe dhe përndërtimin e roleve titullare dhe alternative për të dy ekipet.

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