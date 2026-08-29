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WWE

Parashikimet për All In 2026 në Wembley: Will Ospreay kundër Kenny Omega dhe kartela e plotë

· 3 min lexim

All Elite Wrestling rikthehet në Wembley Stadium të Londrës me eventin kryesor të vitit, All In, që mbahet më 30 gusht 2026. Kartela e ngjarjes përmban sfida të rëndësishme për titujt kryesorë dhe ndeshje me ndikim të madh në vijimësinë e rivaliteteve brenda kompanisë, me përballjen kryesore mes kampionit Kenny Omega dhe Will Ospreay për titullin e botës në mesin e tyre.

Siç raporton Bleacher Report, për titullin ndërkombëtar të AEW do të zhvillohet një triple-threat mes Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher dhe Kazuchika Okada — një ndeshje me shumë potencial që pritet të jetë ndër më të mirat e eventit. Parashikimi shkon te Fletcher, i cili mendohet të ruajë titullin dhe të largohet nga historia e tij me Don Callis Family. Në kartel është edhe ndeshja për titullin TNT, Darby Allin kundër Kevin Knight; pritet që Knight të dalë fitimtar dhe të ruajë rrjedhën pozitive të karrierës së tij. Në divizionin e tag team-eve femërore, Alex Windsor dhe Jamie Hayter të Brawling Birds pritet t’i rrëmbejnë titujt Divine Dominion si një moment vendimtar për karrierat e tyre.

Casino Gauntlet për zgjedhjen e sfiduesit kryesor pritet të shikojë MJF si fitues, duke i dhënë atij mundësinë për një sfidë pas ngjarjes. Në finalen e AEW Continental Challenge Cup, Nigel McGuinness përballet me Jon Moxley; pritet që Moxley të ruajë titullin pas një ndeshjeje ku Londoneri tregon forcën e tij përpara se të dorëzohet. Për titujt botërorë të tag team, Adam Copeland dhe Christian Cage priten të mbajnë rripin ndaj The Young Bucks, duke i dhënë kohë kampionëve për të konsoliduar regjimin e tyre aktual.

Për titullin e grave, përballja mes Willow Nightingale dhe Mercedes Moné vjen pas fitores së Moné në turneun Owen Hart; parashikimi është që Moné të fitojë titullin në një moment kyç të eventit. Trios Roulette Royale përmban kampionët Hangman Page, Bandido dhe Brody King dhe disa pretendues, përfshirë një skuadër të panjohur — pritet që titujt e triove të ndryshojnë duhan, me mundësinë që një ekip i ri të shpallet kampion. Në përballjen kryesore, historia mes Kenny Omega dhe Will Ospreay vendoset në Londër dhe, duke marrë parasysh skenarizimin dhe rëndësinë e momentit, parashikimi i përgjithshëm është që Ospreay të ngjitet në majë dhe të fitojë titullin e botës. Sipas Bleacher Report, ky përfundim do të shënonte një moment përcaktues në karrierën e tij.

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