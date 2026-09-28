Caktohet data për seancën e pajtimit mes Barcelona-s dhe Florentino Pérez-it
Seanca e pajtimit midis Barcelona-s dhe Florentino Pérez ka një datë fikse. Klubi katalanas dhe presidenti i Real Madridit janë thirrur më 25 nëntor në orën 9:40 të mëngjesit në sallën e gjyqit të Gjykatave 1 dhe 2 në Madrid.
Ky është hapi paraprak para ngritjes së një padie kundër presidentit të Real Madridit për shpifje të supozuar sipas nenit 205 të Kodit Penal Spanjoll.
FC Barcelona paraqiti kërkesën për pajtim në qershor. Klubi katalanas synon që Florentino Pérez të tërheqë akuzat e tij se iu vodhën shtatë tituj të La Liga-s, dhe nëse nuk e bën këtë, ata do të ngrenë një padi penale kundër tij, duke ditur se deklaratat e tij përbëjnë shpifje të supozuar kundër imazhit dhe reputacionit të klubit katalanas. A.V.
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