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Çarje në SRCE: Dy anëtarë të Kryesisë largohen pasi partia vendos të dalë në zgjedhje me “Serbinë Evropiane”

Kryesia e Srbija centar konfirmoi sonte kandidatët për listën zgjedhore "Evropska Srbija" — Slobodan Petrović dhe Boško Šindić njoftojnë largimin nga partia

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Kryesia e partisë Srbija centar (SRCE) konfirmoi sonte emrat e kandidatëve që do të garojnë në listën zgjedhore “Evropska Srbija” (Serbia Evropiane), një vendim që partia e cilëson si hap të rëndësishëm drejt formimit të një blloku të fortë dhe të përgjegjshëm politik, i gatshëm t’u ofrojë qytetarëve një alternativë pa mëdyshje proevropiane.

Sipas njoftimit të partisë, kandidatët e konfirmuar kombinojnë përvojën, ekspertizën dhe integritetin politik, me qëllimin e përbashkët për të siguruar ndryshime të thella në shoqëri përmes luftës parlamentare.

Por vendimi shkaktoi çarje brenda partisë: dy anëtarë të kryesisë, Slobodan Petrović dhe Boško Šindić, njoftuan se nuk e mbështesin më vendimin e partisë për të dalë në zgjedhje brenda koalicionit “Serbia Evropiane” dhe thanë se po largohen nga partia.

SRCE udhëhiqet nga Zdravko Ponoš, i cili në fillim të kësaj jave deklaroi se partia nuk do të tërhiqej nga zgjedhjet dhe nuk do ta mbështeste Listën Studentore. Zgjedhjet janë caktuar për 25 tetor.

Burimi: Nova.rs

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