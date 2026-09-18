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18 Sht 2026
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Novi Beogradi nis me fitore kualifikueset e Ligës së Kampionëve në vaterpolo: Strazburi mposhtet 15:12 Pelle Larsson firmos zgjatje katërvjeçare me Miami Heat Çarje në SRCE: Dy anëtarë të Kryesisë largohen pasi partia vendos të dalë në zgjedhje me “Serbinë Evropiane” Auston Matthews: Knies ende nuk e ka shfrytëzuar plotësisht potencialin te Maple Leafs Java 2 e NFL 2026: Programi i plotë, ndeshjet kryesore dhe pritshmëritë
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Novi Beogradi nis me fitore kualifikueset e Ligës së Kampionëve në vaterpolo: Strazburi mposhtet 15:12

Vasilije Martinović shënoi gjashtë gola në fitoren 15:12 ndaj Strazburit francez në turneun kualifikues në Oradea të Rumanisë

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Foto: Emilija Knezevic / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Vaterpolistët e Novi Beogradit e hapën me fitore turneun kualifikues të Ligës së Kampionëve, duke mposhtur skuadrën franceze të Strazburit me rezultatin 15:12 (2:1, 5:4, 5:4, 3:3) në ndeshjen e parë të turneut që po zhvillohet në Oradea të Rumanisë.

Përfaqësuesi serb e bëri diferencën vendimtare në fund të tremujorit të tretë dhe në fillim të të katërtit, kur katër gola të njëpasnjëshëm i dhanë ekipit avantazhin 14:9.

Lojtari më efikas në ekipin fitues ishte Vasilije Martinović me gjashtë gola, ndërsa Nika Šušiašvili, Viktor Urošević dhe Nikola Kojić shënuan nga dy secili.

Në ndeshjen tjetër të xhiros së parë përballen vendasit e Oradeas me Spandau 04, ndërsa të shtunën programi parashikon ndeshjet Novi Beogradi – Spandau 04 dhe Oradea – Strazburi. Dy ekipet e para të turneut kualifikohen në Ligën e Kampionëve.

Burimi: Danas

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