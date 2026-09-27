Carly Rae Jepsen shkruan muzikën e muzikalit «10 Things I Hate About You»: shfaqjet nisin më 17 gusht 2027
Ylli i «Call Me Maybe» zbulon në një intervistë të re detaje për adaptimin skenik të komedisë romantike të vitit 1999 — librin e Lena Dunham dhe Jessica Huang, regjinë dhe koreografinë e Christopher Wheeldon, dhe mbikëqyrjen muzikore të Tom Kitt.
Carly Rae Jepsen po i shkruan muzikën dhe tekstet muzikalit të ri «10 Things I Hate About You», adaptimit për skenën të komedisë së dashur romantike të vitit 1999, siç zbuloi vetë këngëtarja në një intervistë të re për People. Projekti, i cili do të nisë shfaqjet më 17 gusht 2027, synon Broadway-n — duke e kthyer Jepsen pas rampës, mbi një dekadë pas debutimit të saj në Broadway.
Ylli 40-vjeçar i hitit «Call Me Maybe» bashkëpunon me kompozitorin dhe producentin fitues të Grammy-t Ethan Gruska. Ajo foli për projektin këtë javë në podcastin «Therapuss» të Jake Shane, ku promovoi albumin e saj të ri të dyfishtë «Night and Day». «Ka qenë ëndrra e të gjitha ëndrrave», tha Jepsen. «Nuk mund të mendosh për një skenar më të mirë. Është ikonik për një arsye dhe ka një ndjekje kulti për një arsye.»
Muzikali bazohet në filmin e vitit 1999 me Julia Stiles dhe Heath Ledger — vetë një riimagjinim modern i «Zbutjes së kryeneçes» të Shekspirit — dhe ndjek motrat Kat dhe Bianca Stratford në udhën e tyre mes dashurive, klikave dhe ankthit të adoleshencës. Librin e shkruajnë Lena Dunham dhe dramaturgia Jessica Huang, ndërsa regjia dhe koreografia i janë besuar dy herë fituesit të çmimit Tony, Christopher Wheeldon. Për mbikëqyrjen muzikore, aranzhimet dhe orkestrimin kujdeset fituesi i dy çmimeve Tony dhe Grammy, Tom Kitt, të cilin Jepsen e quajti «drejtorin muzikor të ëndrrave të mia».
Jepsen thotë se projekti nuk do të kishte lindur pa «kthesën e majtë» që mori në vitin 2014, kur mori përsipër rolin kryesor në «Rodgers & Hammerstein’s Cinderella» në Broadway nga Laura Osnes — vetëm dy vjet pasi «Call Me Maybe» e bëri yll ndërkombëtar. «Nuk mendoj se «10 Things» do të kishte ndodhur nëse nuk do t’i thosha po «Cinderella»-s atëherë», u shpreh ajo në podkast. Dy vjet më pas, ajo u shfaq si Frenchy në prodhimin televiziv të Fox «Grease: Live» (2016).
Teatri ku do të luhet dhe kasti i «10 Things I Hate About You» nuk janë shpallur ende, por projekti konsiderohet një nga pritjet më të mëdha të sezonit 2027.
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