«How Shakespeare Saved My Life»: solo-shfaqja e Jacob Ming-Trent hapet sonte në The Public Theater të New York-ut
New York-u mirëpret sonte, më 27 shtator, premierën zyrtare të «How Shakespeare Saved My Life», solo-shfaqjes së aktorit Jacob Ming-Trent, që ngjitet në skenën Shiva Theater të The Public Theater-it. Prodhimi i Red Bull Theater-it, në bashkëprodhim me Berkeley Repertory Theatre dhe Folger Theatre, e çon për herë të parë në New York historinë gjysmë-autobiografike të një djali me ngjyrë, të pastrehë, që dashuron Shekspirin — dhe që gjen tek poezia e Bardit shpëtimin e tij, siç njofton BroadwayWorld.
Ming-Trent, i njohur për rolet në «Merry Wives», «Medea Re-Versed» dhe «A Midsummer Night’s Dream», e shkruan dhe e interpreton vetë shfaqjen, duke guxuar — siç e përshkruan produksioni — të «shpëtojë veten nga goditjet dhe shigjetat e së kaluarës së tij». Rrugëtimi i tij, thuhet në njoftim, është herë gazmor e herë tragjik: duke thirrur në ndihmë Bardin dhe një turmë reperash gjenialë, predikuesish gjysmë të çmendur e poetësh shpirtërorë, ai ndërmerr një udhëtim që riafirmon fuqinë e gjuhës.
Regjia mban firmën e Tony Taccone-it, regjisorit të njohur për bashkëpunimin e tij me John Leguizamo-n. Pas premierës botërore të mirëpritur në Berkeley Rep në fillim të vitit dhe shfaqjeve në Folger Theatre të Washingtonit, produksioni debutoi në New York me preview-t që nisën më 15 shtator — me një shfaqje falas Joseph Papp në natën e parë — dhe, sipas BroadwayWorld, u zgjat me një javë shtesë për shkak të kërkesës së publikut, deri të dielën, më 25 tetor.
The Public Theater, në 425 Lafayette Street në East Village, është shtëpia artistike e Ming-Trent-it, dhe hapja e sonte shënon kthimin e tij në skenën ku kërkimi për shtëpi dhe përkatësi e ka shoqëruar gjithë jetën. Biletat për shfaqjet deri më 25 tetor janë në shitje, dhe për ata që duan ta provojnë fatin, teatri ofron edhe llotari digjitale për bileta falas.
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