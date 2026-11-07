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Greqia

Çështja Mazonakis: Shoqata Mjekësore e Athinës kontrolloi katër herë klinikën e Karneadou, denoncimi për 45-vjeçaren u bë vetëm me gojë

Të dhëna të reja nga emisioni "Exelixeis Tora" i MEGA-s: komisionet e Shoqatës Mjekësore të Athinës shkuan katër herë në klinikën ku vdiq këngëtari, ndërsa denoncimi për një paciente nga Qiproja, shëndeti i së cilës u përkeqësua pas plazmaferezës, ishte bërë vetëm me gojë rreth një vit më parë.

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Siç raportoi Znews, duke iu referuar emisionit “Exelixeis Tora” të MEGA-s, janë paraqitur të dhëna të reja për kontrollet në klinikën e rrugës Karneadou në Kolonaki, ku vdiq këngëtari Giorgos Mazonakis. Fillimisht dihej për dy kontrolle, por në fakt komisionet e Shoqatës Mjekësore të Athinës (ISA) e vizituan klinikën gjithsej katër herë.

Kreu i ISA-s, Giorgos Patoulis, e konfirmoi numrin: komisionet përbëhen nga dy mjekë dhe një punonjës i Shoqatës dhe “shkuan katër herë”. Ai tha gjithashtu se denoncime zyrtare, me shkrim, nuk kishte.

Nefrologu Christos Iatrou zbuloi se rreth një vit më parë një paciente 45-vjeçare, e ardhur nga Qiproja, iu nënshtrua seancave plazmafereze në të njëjtën klinikë për heqjen e plastifikuesve, pagoi një shumë të konsiderueshme, shëndeti i saj u përkeqësua dhe u shtrua në një spital privat.

Iatrou tha se e kishte informuar Shoqatën vetëm me gojë rreth një vit më parë; informimi iu bë Fotis Patsourakos, atëherë nënkryetar e sot sekretar i përgjithshëm i ISA-s. Pas kësaj u bë një kontroll në klinikë, por aparati i plazmaferezës nuk u gjet. Patoulis thotë se vetë nuk ishte informuar për këtë raportim.

Sipas raportimit, ekziston edhe një raportim i dytë për funksionimin e klinikës, ekzistenca dhe përmbajtja e të cilit mbeten nën hetim.

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