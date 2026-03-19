Çfarë diskutuan ministrat arabë dhe myslimanë në takimin e Riadit mbi Iranin?
Ministrat e jashtëm formuluan një përgjigje të unifikuar ndaj sulmeve iraniane, duke pohuar të drejtën e tyre për vetëmbrojtje.
Ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit i afrohet javës së katërt pas kaosit që shkaktoi në të gjithë Lindjen e Mesme, ministrat e jashtëm nga vendet arabe dhe myslimane janë mbledhur për diskutime urgjente në Arabinë Saudite.
Të mërkurën u zhvilluan bisedime ndërsa Irani po synonte disa objekte energjetike në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katarin në hakmarrje ndaj sulmit të Izraelit në fushën e gazit South Pars, burimi më i madh i energjisë i Iranit. Ky sulm ndodhi gjatë një jave të shënuar nga vrasjet izraelite të zyrtarit të lartë të sigurisë iraniane Ali Larijani, komandantit paraushtarak Basij Gholamreza Soleimani dhe shefit të inteligjencës Esmail Khatib.
Takimi i diplomatëve të lartë në Riad kishte për qëllim mbledhjen e një përgjigjeje të përbashkët ndaj hakmarrjes në rritje të Iranit kundër aseteve dhe infrastrukturës amerikane në rajon, e cila jo vetëm që kërcënon stabilitetin rajonal, por po shkakton edhe ndërprerje në ekonominë globale.
Pra, çfarë ndodhi në Riad? Si mund të merren këto vende me Iranin? Dhe a ka gjasa që Irani të dëgjojë?
Kush ishte në takimin e Riadit?
Një deklaratë e përbashkët e lëshuar të enjten konfirmoi se ministrat e jashtëm nga Katari, Azerbajxhani, Bahreini, Egjipti, Jordania, Kuvajti, Libani, Pakistani, Arabia Saudite, Siria, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe morën pjesë në takimin e së mërkurës.
Të gjitha këto vende janë prekur nga lufta, qoftë në aspektin e sulmeve të drejtpërdrejta nga Irani, kërcënimeve dytësore nga rrënojat, pakësimit të furnizimeve me energji apo zhvendosjes masive nëse lufta vazhdon.
Libani, në veçanti, ka pësuar viktima të rënda që kur Hezbollahu filloi sulmet ndaj Izraelit më 2 mars në hakmarrje për vrasjen e Udhëheqësit Suprem Iranian Ali Khamenei në ditën e parë të luftës dy ditë më parë. Izraeli ka kryer sulme në Liban që kanë vrarë të paktën 968 njerëz në më pak se tre javë dhe gjithashtu ka nisur një pushtim tokësor në Libanin jugor.
Çfarë u vendos në Riad?
Përfundimi kryesor nga takimi ishte se 12 vendet, të cilat në të kaluarën kanë qenë gjerësisht simpatike ndaj Iranit, tani pohojnë “të drejtën e shteteve për të mbrojtur veten”, duke cituar Nenin 51 të Kartës së Kombeve të Bashkuara mbi veprimet mbrojtëse.
Ata lëshuan një dënim kolektiv të “sulmeve të qëllimshme iraniane” me raketa balistike dhe dronë që kanë goditur një sërë objektivash, duke përfshirë zona banimi, fabrika shkripëzimi uji, objekte nafte, aeroporte dhe pozicione diplomatike.
Ministrat e jashtëm i bënë thirrje Iranit që:
Të ndalojë sulmet e tij.
Të ndalojë “veprimet ose kërcënimet provokuese” të drejtuara ndaj fqinjëve të tij.
Të ndërpresë mbështetjen, financimin dhe armatosjen e grupeve pro-Iraniane me bazë në shtetet arabe.
Të përmbahet nga veprimet ose kërcënimet që synojnë bllokimin e Ngushticës së Hormuzit ose kërcënimin e sigurisë detare në ngushticën Bab al-Mandeb.
Ata gjithashtu dënuan sulmet izraelite ndaj Libanit dhe atë që e përshkruan si politikat ekspansioniste të Izraelit në rajon.
Takimi dha një përgjigje të unifikuar ndaj sjelljes gjithnjë e më të paparashikueshme të Iranit. Por deklarata e përbashkët ishte e paqartë se si vendet do ta ndiqnin këtë.
Çfarë ndodh më pas?
Duke folur herët të enjten pas përfundimit të takimit, Ministri i Jashtëm Saudit Faisal bin Farhan Al Saud nuk dha detaje se kur vendi i tij mund të veprojë për të frenuar Iranin. “A kanë ata [iranianët] një ditë, dy, në javë? Nuk do ta telegrafoj këtë,” tha ai.
Megjithatë, ai la pak hapësirë për dyshim se Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të Gjirit do të veprojnë nëse është e nevojshme, duke shtuar se ato kanë “kapacitete dhe aftësi shumë të rëndësishme që mund t’i përdorin nëse zgjedhin ta bëjnë këtë”.
Duke theksuar të drejtën e vendit të tij për të mbrojtur veten, ai tha se shpresonte që Irani ta kishte marrë mesazhin dhe udhëheqësit e tij do të “rillogaritnin shpejt dhe do të ndalonin së sulmuari fqinjët e tyre”.
Por ai shtoi: “Dyshoj se ata e kanë atë mençuri.”
Ministri i jashtëm saudit tha se ndërsa lufta përfundimisht do të merrte fund, do të duhet kohë për të rivendosur marrëdhëniet me Iranin sepse besimi është “shkatërruar”.
Marrëdhëniet e Arabisë Saudite me Iranin historikisht kanë qenë të trazuara, por të dy vendet nisën një afrim të ndërmjetësuar nga Pekini tre vjet më parë.
Duke raportuar nga Teherani, Ali Hashem i Al Jazeera tha se përgjigjja saudite “mund të lexohet si fundi i fillimit të normalizimit iraniano-saudit që filloi vetëm pak vite më parë”.
Si ka gjasa të përgjigjet Irani?
Me largimin e pjesës më të madhe të lidershipit të tij, pyetja se kush po i vendos vendimet në Iran është e paqartë.
Udhëheqësi i ri suprem Mojtaba Khamenei, i cili nuk është parë në publik që kur u emërua për të pasuar babanë e tij të vrarë, nuk kishte mbajtur kurrë një post qeveritar para se të merrte detyrën e lartë.
Të mërkurën vonë, kanali i tij zyrtar në Telegram lexoi: “Çdo pikë gjaku e derdhur ka një çmim dhe vrasësit kriminelë të këtyre martirëve së shpejti do të duhet ta paguajnë atë.”
Sipas shifrave të qeverisë iraniane, 1,444 njerëz janë vrarë në sulmet amerikane-izraelite ndaj Iranit deri më tani, me 18,551 të plagosur.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit lëshoi një deklaratë ku thuhej: “Operacioni Premtimi i Vërtet kundër objekteve të naftës të lidhura me SHBA-në në rajon u krye me forcë”, duke ia kushtuar atë Khatibit dhe “martirëve të komunitetit të inteligjencës”.
Deklarata, e cituar nga agjencia e lajmeve Tasnim e lidhur me IRGC-në e Iranit të enjten, tha se forcat iraniane i ishin përgjigjur “armikut mashtrues dhe gënjeshtar” që kishte synuar objektet e energjisë në vend, duke iu referuar një sulmi izraelit në Parsin Jugor.
Ajo shtoi se nuk “dëshironte të dëmtonte ekonomitë e vendeve fqinje miqësore”, por kishte “hyrë në një fazë të re lufte” për të mbrojtur infrastrukturën e Iranit.
Duke komentuar për përshkallëzimin, Hashem i Al Jazeera tha: “Nuk është më Irani që njohim. Ka një udhëheqje të re, ka një mentalitet të ri dhe çështja kryesore është se Irani tani është në mes të një lufte.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.