☁️
Tiranë 18°C · Vranët 11 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
₿ CRYPTO
BTC $83,426 ▲ +0.47% ETH $2,529 ▲ +0.78% XRP $1.4088 ▲ +0.05% SOL $110.7000 ▲ +0.1%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
11 Tet 2026
Breaking
Qeveria e Jemenit pretendon avancim drejt Bab al-Mandebit; miraton ligjin që i shpall Huthi-t “terroristë” Bessent: asnjë “angazhim” me Iranin “të paktën” deri pas zgjedhjeve afatmesme Chicago Marathon 2026/ Kipruto realizon ëndrrën, keniani triumfon me kohën 2:01:09! Shefi iranian i sigurisë akuzon Trump-in për “kontrabandë” nafte në Hormuz Ambasadorja e BE-së paralajmëron Shqipërinë para konferencës në Luksemburg: Kemi ende “detyra shtëpie” për të përm
Menu
Sporti

Chicago Marathon 2026/ Kipruto realizon ëndrrën, keniani triumfon me kohën 2:01:09!

· 2 min lexim

Në dy edicionet e fundit të Chicago Marathon, Amos Kipruto ishte ngjitur në pod, por jo në vendin më të rëndësishëm të tij. Në 2024-ën ishte atleti i tretë më i shpejtë ndërsa vitin e kaluar i dyti më i shpejtë, por këtë vit arriti që të shpallej fitues falë kohës 2:01:09.

34-vjeçari arriti të kurorëzonte ëndrrën për të fituar njërën prej gjashtë maratonave kryesore të globit në mënyrën më të mirë të mundshme duke dominuar që në kilometrat e para.

Ritmin e tij tentoi ta mbante kampioni i vitit të kaluar, Jacob Kiplimo, i cili nuk ia doli të rezistonte gjatë. 25-vjeçari nuk mundi që të ruante hapin e kenianit madje edhe pagoi shtrenjtë vendimin për ta ndjekur pasi përfundoi garën në vendin e katërt.

Falë kohës që vendosi në Chicago, Kipruto bëhet maratonomaku i gjashtë më i shpejtë në historinë e atletikës. Ai këtë vit mori pjesë edhe në London Marathon, të cilën e mbylli me kohën 2:01:29. A.V.

Garuesit elitarë meshkuj:

Garueset elitare femra:

12. Dakotah Popehn (USA) — 2:24:00

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu