Chicago Marathon 2026/ Kipruto realizon ëndrrën, keniani triumfon me kohën 2:01:09!
Në dy edicionet e fundit të Chicago Marathon, Amos Kipruto ishte ngjitur në pod, por jo në vendin më të rëndësishëm të tij. Në 2024-ën ishte atleti i tretë më i shpejtë ndërsa vitin e kaluar i dyti më i shpejtë, por këtë vit arriti që të shpallej fitues falë kohës 2:01:09.
34-vjeçari arriti të kurorëzonte ëndrrën për të fituar njërën prej gjashtë maratonave kryesore të globit në mënyrën më të mirë të mundshme duke dominuar që në kilometrat e para.
Ritmin e tij tentoi ta mbante kampioni i vitit të kaluar, Jacob Kiplimo, i cili nuk ia doli të rezistonte gjatë. 25-vjeçari nuk mundi që të ruante hapin e kenianit madje edhe pagoi shtrenjtë vendimin për ta ndjekur pasi përfundoi garën në vendin e katërt.
Falë kohës që vendosi në Chicago, Kipruto bëhet maratonomaku i gjashtë më i shpejtë në historinë e atletikës. Ai këtë vit mori pjesë edhe në London Marathon, të cilën e mbylli me kohën 2:01:29. A.V.
Garuesit elitarë meshkuj:
Garueset elitare femra:
12. Dakotah Popehn (USA) — 2:24:00
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