Ciklon vranësirash drejt Maqedonisë së Veriut: lokalisht mbi 30 litra shi për metër katror
Nën ndikimin e aktivitetit ciklonik, e shtuna në Maqedoninë e Veriut do të jetë e vranët dhe më e ftohtë. Reshjet e përkohshme të shiut do të vazhdojnë gjatë natës dhe në mëngjesin e së shtunës, raporton sot Makfax.
Lokalisht reshjet do të jenë më intensive — pritet të bien mbi 30 litra shi për metër katror. Në Shkup, të shtunën pasdite dhe natën priten reshje shiu të përkohshme, ndërsa në pjesë të fushës së Shkupit reshjet do të jenë me intensitet mesatar deri hera-herës të përforcuar.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 15 deri në 23 gradë.
Pas kalimit të valës kryesore ciklonike, e diela dhe fillimi i javës së ardhshme do të sjellin vranësira të ndryshueshme dhe periudha me diell. Temperaturat ditore të dielën do të shënojnë rritje të ndjeshme, duke u ngjitur nga 18 deri në 27 gradë Celsius.
Burimi: Makfax
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