☁️
Tiranë 14°C · Vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 93.08 ▼1.62%
ARI 4,328 ▲0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $84,813 ▲ +0.8% ETH $2,697 ▲ +0.69% XRP $1.5480 ▲ +3.38% SOL $118.2700 ▲ +2.92%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.08 ▼1.62 % ARI 4,328 ▲0.69 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.08 ▼1.62 % ARI 4,328 ▲0.69 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
Nafta bie të premten pasi tregjet shpresojnë për armëpushim SHBA–Iran: Brent në 105.85 dollarë Dodgers dhe Padres, 24 shtator 2026: Ndeshje pa gola dhe beteja për vendet në playoff Gagosian hap ekspozitën e madhe për Magritte-in në Londër: «This Is Still Not a Pipe» me mbi 40 artistë bashkëkohorë Oskarianti Wally Pfister e zëvendëson kamerën me kitarë: rok-mbrëmje para Shtëpisë së Oficerëve në Manastir «Galileo»: Raúl Esparza, Joy Woods dhe Jeremy Kushnier kënduan tri këngë nga muzikali i ri i Broadway-t në majë të Edge NYC-së
Menu
Maqedonia e Veriut

Oskarianti Wally Pfister e zëvendëson kamerën me kitarë: rok-mbrëmje para Shtëpisë së Oficerëve në Manastir

Kinematografi amerikan, president i jurisë ndërkombëtare të festivalit «Vëllezërit Manaki», mbajti një performancë të shkurtër rok së bashku me muzikantin Alec Sekulovski para publikut manastiras

· 2 min lexim

Mbrëmjen e djeshme (24 shtator 2026), përpara Shtëpisë së Oficerëve (Офицерскиот дом) në Manastir, kinematografi amerikan, fitues i Oskarit Wally Pfister e zëvendësoi kamerën me kitarë elektrike. Së bashku me muzikantin Alec Sekulovski, ai mbajti një performancë të shkurtër rok përpara të ftuarve të festivalit dhe publikut manastiras.

Pfister është presidenti i jurisë ndërkombëtare të edicionit të 47-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit me Kamerë «Vëllezërit Manaki» (Manaki Brothers, 19–25 shtator), e cila ndan çmimin prestigjioz «Kamera e Artë 300».

Ai është bashkëpunëtori i kahershëm i regjisorit Christopher Nolan — drejtor fotografie në «Memento», «Batman Begins», «The Prestige», «The Dark Knight», «Inception» dhe «The Dark Knight Rises». Oskarin për kinematografi e fitoi për «Inception» në ceremoninë e 83-të të Akademisë.

Një vit më parë, në edicionin e 46-të (2025), Pfister mori «Kamerën e Artë Speciale 300» për kontribut të jashtëzakonshëm në kinematografinë botërore; sivjet është rikthyer me një detyrë konkrete — kryeson jurinë e festivalit.

Performanca nuk ishte pjesë e protokollit zyrtar të festivalit, por një shpërthim spontan i presidentit të jurisë. Disa media e përshkruan si «historike» apo «ekskluzivitet botëror», por me siguri mund të thuhet se ishte një moment i pazakontë dhe mbresëlënës i programit të sivjetëm të «Vëllezërve Manaki».

Burimi: Panoptikum

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu