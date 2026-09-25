Oskarianti Wally Pfister e zëvendëson kamerën me kitarë: rok-mbrëmje para Shtëpisë së Oficerëve në Manastir
Kinematografi amerikan, president i jurisë ndërkombëtare të festivalit «Vëllezërit Manaki», mbajti një performancë të shkurtër rok së bashku me muzikantin Alec Sekulovski para publikut manastiras
Mbrëmjen e djeshme (24 shtator 2026), përpara Shtëpisë së Oficerëve (Офицерскиот дом) në Manastir, kinematografi amerikan, fitues i Oskarit Wally Pfister e zëvendësoi kamerën me kitarë elektrike. Së bashku me muzikantin Alec Sekulovski, ai mbajti një performancë të shkurtër rok përpara të ftuarve të festivalit dhe publikut manastiras.
Pfister është presidenti i jurisë ndërkombëtare të edicionit të 47-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit me Kamerë «Vëllezërit Manaki» (Manaki Brothers, 19–25 shtator), e cila ndan çmimin prestigjioz «Kamera e Artë 300».
Ai është bashkëpunëtori i kahershëm i regjisorit Christopher Nolan — drejtor fotografie në «Memento», «Batman Begins», «The Prestige», «The Dark Knight», «Inception» dhe «The Dark Knight Rises». Oskarin për kinematografi e fitoi për «Inception» në ceremoninë e 83-të të Akademisë.
Një vit më parë, në edicionin e 46-të (2025), Pfister mori «Kamerën e Artë Speciale 300» për kontribut të jashtëzakonshëm në kinematografinë botërore; sivjet është rikthyer me një detyrë konkrete — kryeson jurinë e festivalit.
Performanca nuk ishte pjesë e protokollit zyrtar të festivalit, por një shpërthim spontan i presidentit të jurisë. Disa media e përshkruan si «historike» apo «ekskluzivitet botëror», por me siguri mund të thuhet se ishte një moment i pazakontë dhe mbresëlënës i programit të sivjetëm të «Vëllezërve Manaki».
Burimi: Panoptikum
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