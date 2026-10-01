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Konflikti SHBA - Iran

Cisternat iraniane të naftës të ngecura pranë Sri Lankës po shterojnë furnizimet, raporton WSJ

Rreth 20 cisterna boshe iraniane kanë ngecur rreth 24 kilometra nga bregu jugperëndimor i Sri Lankës, me ushqimin, karburantin dhe ujin e pijshëm që po shterojnë, ndërsa SHBA i bën presion Kolombos që t'u bllokojë furnizimin.

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Cisterna iraniane në terminalin e naftës në Kharg. Foto ilustruese: Wikimedia Commons (domain publik).

Rreth 24 kilometra nga bregu jugperëndimor i Sri Lankës, rreth 20 cisterna boshe iraniane nafte qëndrojnë të ngecura, me motorë të fikur, ndërsa ushqimi, karburanti dhe uji i pijshëm po shterojnë, siç raporton The Wall Street Journal.

Ato janë pasoja më e dukshme e fushatës së re të presionit amerikan për ta vënë Iranin në gjunjë, shkruan gazeta. Dhjetëra cisterna iraniane ose të lidhura me Iranin, që merrnin pjesë në tregtinë e fshehtë të naftës së sanksionuar drejt Kinës, kanë mbetur të bllokuara në ujërat pranë vendeve aziatike si Sri Lanka dhe Malajzia që prej korrikut, kur Shtetet e Bashkuara rivendosën bllokadën e Ngushticës së Hormuzit.

Në javët e fundit, zyrtarët amerikanë kanë ushtruar presion mbi Sri Lankën që të pengojë anijet lokale nga furnizimi i cisternave dhe ekuipazheve të tyre, sipas dokumenteve qeveritare të Sri Lankës dhe kompanive që i furnizojnë ato anije — dokumente të cituara nga WSJ.

Para luftës, anijet që transportonin naftën iraniane e çonin atë në ujërat ndërkombëtare pranë Malajzisë, ku e transferonin në cisterna të tjera që më pas e transportonin në rafineritë kineze — një operacion i ndërlikuar i krijuar për t’iu shmangur sanksioneve amerikane. Tani bllokada i ka dhënë goditje kësaj tregtie: anijet iraniane nuk mund të kthehen në shtëpi, dhe vala e fundit e sanksioneve amerikane ka bërë që disa porte aziatike që dikur i shërbenin ato tani t’i refuzojnë nga frika e sanksioneve të SHBA-së.

Presidenti Donald Trump ndau të mërkurën një raport të New York Post që citon sekretarin e Thesarit Scott Bessent, sipas të cilit Iranit mund të mos i mbetet asgjë për të tregtuar pasi të kryejë dërgesat e fundit të naftës drejt Kinës — një shenjë se administrata amerikane e sheh shtrëngimin ekonomik si rrugën drejt lëshimeve të Teheranit.

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