Çmenduri në derbin e Stambollit, shpërthen një përleshje masive
Derbi i Superligës turke midis Galatasarayt dhe Fenerbahçes e justifikon reputacionin e tij si një ndeshje me presion të lartë, por ajo që ndodhi në fishkëllimën e fundit shkoi përtej rivalitetit të zakonshëm të futbollit. Në fushë, ndeshja përfundoi 2-1 në favor të ekipit vendas, të udhëhequr nga Victor Osimhen, i cili shënoi dy gola vendimtarë. Megjithatë, ajo që tërhoqi vëmendjen dhe bëri bujë në të gjithë botën ishin skenat e pabesueshme të luftës guerile që shpërthyen menjëherë pas ndeshjes.
Ndërsa nëntëdhjetë minutat u luajtën me një ritëm konkurrues, situata u përkeqësua plotësisht në fishkëllimë përfundimtare. Shkëndija që rindezi tensionet ishte një përballje që përfshiu ish-lojtarin e Lazios, Matteo Guendouzi.
Mes kaosit të përgjithshëm, Romelu Lukaku nxitoi menjëherë për të vepruar si një paqebërës dhe për të ndarë, por ndërhyrja e tij – së bashku me atë të shokëve të tjerë të ekipit – rezultoi jashtëzakonisht e ndërlikuar.
Fjalët shpejt u përshkallëzuan në shtyrje, shkelma dhe grushte, duke përfshirë jo vetëm lojtarët, por të gjithë stolin, përfshirë stafin stërvitor dhe mjekësor të të dy ekipeve, si dhe fotografët dhe operatorët e kamerave që nxituan për të kapur incidentin.
Situata u përshkallëzua më tej kur Archie Broën dhe Abdülkerim Bardakcı u përleshën, duke rënë të dy rëndë në tokë. Mes inercisë së plotë të treshes së gjyqtarëve dhe atmosferës surreale që përjetuan tifozët në tribuna, policia u desh të thirrej në fushë për të rivendosur rendin dhe për të shmangur pasoja më të rënda. Vetëm pas 4-5 minutash tensioni të pastër, lojtarët e Fenerbahçes mundën të arrinin në tunelin që të çonte në dhomat e zhveshjes.
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