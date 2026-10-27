☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,677 ▲0.7%
DOW 52,362 ▲0.28%
NASDAQ 26,169 ▲0.82%
NAFTA 101.13 ▼0.62%
ARI 4,016 ▼0.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $79,762 ▼ -0.27% ETH $2,309 ▼ -0.2% XRP $1.3004 ▲ +1.33% SOL $99.8900 ▼ -0.84%
S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.13 ▼0.62 % ARI 4,016 ▼0.56 % S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.13 ▼0.62 % ARI 4,016 ▼0.56 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
27 Tet 2026
Breaking
Kryeparlamentarja Haxhiu në vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut IRGC paralajmëron nga ishulli Abu Musa: anijet e huaja duhet të raportojnë çdo lëvizje, veprimet armiqësore do të marrin përgjigje vendimtare Mot me diell dhe vranët, mëngjesi mundësi për mjegull Çmenduri në derbin e Stambollit, shpërthen një përleshje masive Harry Kane fiton Topin e Artë 2026, mposht Yamal e Mbappe
Menu
Sporti

Çmenduri në derbin e Stambollit, shpërthen një përleshje masive

· 2 min lexim

Derbi i Superligës turke midis Galatasarayt dhe Fenerbahçes e justifikon reputacionin e tij si një ndeshje me presion të lartë, por ajo që ndodhi në fishkëllimën e fundit shkoi përtej rivalitetit të zakonshëm të futbollit. Në fushë, ndeshja përfundoi 2-1 në favor të ekipit vendas, të udhëhequr nga Victor Osimhen, i cili shënoi dy gola vendimtarë. Megjithatë, ajo që tërhoqi vëmendjen dhe bëri bujë në të gjithë botën ishin skenat e pabesueshme të luftës guerile që shpërthyen menjëherë pas ndeshjes.

Ndërsa nëntëdhjetë minutat u luajtën me një ritëm konkurrues, situata u përkeqësua plotësisht në fishkëllimë përfundimtare. Shkëndija që rindezi tensionet ishte një përballje që përfshiu ish-lojtarin e Lazios, Matteo Guendouzi.

Mes kaosit të përgjithshëm, Romelu Lukaku nxitoi menjëherë për të vepruar si një paqebërës dhe për të ndarë, por ndërhyrja e tij – së bashku me atë të shokëve të tjerë të ekipit – rezultoi jashtëzakonisht e ndërlikuar.

Fjalët shpejt u përshkallëzuan në shtyrje, shkelma dhe grushte, duke përfshirë jo vetëm lojtarët, por të gjithë stolin, përfshirë stafin stërvitor dhe mjekësor të të dy ekipeve, si dhe fotografët dhe operatorët e kamerave që nxituan për të kapur incidentin.

Situata u përshkallëzua më tej kur Archie Broën dhe Abdülkerim Bardakcı u përleshën, duke rënë të dy rëndë në tokë. Mes inercisë së plotë të treshes së gjyqtarëve dhe atmosferës surreale që përjetuan tifozët në tribuna, policia u desh të thirrej në fushë për të rivendosur rendin dhe për të shmangur pasoja më të rënda. Vetëm pas 4-5 minutash tensioni të pastër, lojtarët e Fenerbahçes mundën të arrinin në tunelin që të çonte në dhomat e zhveshjes.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu