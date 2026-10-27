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27 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

IRGC paralajmëron nga ishulli Abu Musa: anijet e huaja duhet të raportojnë çdo lëvizje, veprimet armiqësore do të marrin përgjigje vendimtare

Garda Revolucionare e Iranit thotë se anijet e huaja duhet t'i raportojnë postit të saj në ishullin Abu Musa të gjitha lëvizjet në zonën pranë Ngushticës së Hormuzit dhe paralajmëron përgjigje vendimtare ndaj çdo veprimi armiqësor.

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Ngushtica e Hormuzit, pranë së cilës ndodhen ishujt e kontestuar Abu Musa, Tunbi i Madh dhe Tunbi i Vogël (foto satelitore: NASA)

Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka paralajmëruar se çdo veprim armiqësor brenda ose rreth ishullit Abu Musa do të marrë një përgjigje vendimtare nga forcat e saj të stacionuara atje, siç njofton Al Jazeera.

Sipas deklaratës së IRGC-së, anijet e huaja duhet t’i raportojnë postit të Gardës në ishull të gjitha lëvizjet e tyre në zonë. Kërkesa e re e raportimit e shtrin praktikisht kontrollin iranian mbi lundrimin në hyrje të Ngushticës së Hormuzit, pikërisht në ditët kur tensionet mes Teheranit dhe Uashingtonit për kalimin e anijeve tregtare mbeten të larta.

Ishulli Abu Musa ndodhet në grykën e Ngushticës së Hormuzit dhe pretendohet si nga Irani, ashtu edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, por administrohet nga Irani. Pozita e tij është strategjikisht e rëndësishme për kontrollin e trafikut detar nëpër ngushticë.

Përmes Ngushticës së Hormuzit kalon një pjesë e madhe e naftës dhe gazit të lëngshëm të botës, ndaj çdo masë e re iraniane mbi lundrimin në zonë ndiqet me vëmendje nga tregjet e energjisë dhe nga flotat perëndimore që patrullojnë në Gjirin Persik.

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