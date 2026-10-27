IRGC paralajmëron nga ishulli Abu Musa: anijet e huaja duhet të raportojnë çdo lëvizje, veprimet armiqësore do të marrin përgjigje vendimtare
Garda Revolucionare e Iranit thotë se anijet e huaja duhet t'i raportojnë postit të saj në ishullin Abu Musa të gjitha lëvizjet në zonën pranë Ngushticës së Hormuzit dhe paralajmëron përgjigje vendimtare ndaj çdo veprimi armiqësor.
Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka paralajmëruar se çdo veprim armiqësor brenda ose rreth ishullit Abu Musa do të marrë një përgjigje vendimtare nga forcat e saj të stacionuara atje, siç njofton Al Jazeera.
Sipas deklaratës së IRGC-së, anijet e huaja duhet t’i raportojnë postit të Gardës në ishull të gjitha lëvizjet e tyre në zonë. Kërkesa e re e raportimit e shtrin praktikisht kontrollin iranian mbi lundrimin në hyrje të Ngushticës së Hormuzit, pikërisht në ditët kur tensionet mes Teheranit dhe Uashingtonit për kalimin e anijeve tregtare mbeten të larta.
Ishulli Abu Musa ndodhet në grykën e Ngushticës së Hormuzit dhe pretendohet si nga Irani, ashtu edhe nga Emiratet e Bashkuara Arabe, por administrohet nga Irani. Pozita e tij është strategjikisht e rëndësishme për kontrollin e trafikut detar nëpër ngushticë.
Përmes Ngushticës së Hormuzit kalon një pjesë e madhe e naftës dhe gazit të lëngshëm të botës, ndaj çdo masë e re iraniane mbi lundrimin në zonë ndiqet me vëmendje nga tregjet e energjisë dhe nga flotat perëndimore që patrullojnë në Gjirin Persik.
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