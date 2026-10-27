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27 Tet 2026
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Sporti

Harry Kane fiton Topin e Artë 2026, mposht Yamal e Mbappe

· 1 min lexim

Harry Kane është fitues i edicionit të 70-të të Topit të Artë. Lamine Yamal fitoi çmimin për Talentin më të Mirë të Ri (për të tretin vit radhazi), Kane u shpall gjithashtu sulmuesi më i mirë dhe Unai Simon porteri më i mirë. De la Fuente u shpall trajneri më i Mirë. PSG, klubi më i mirë.

“Jam pothuajse pa fjalë”, tha Kane pas marrjes së trofeut. “Të qenit këtu në Londër e bën edhe më të veçantë. Falënderoj ata që votuan për mua dhe shokët e mi të ekipit te Bayern: më shtytë dhe më bëtë më të mirë”.

“Një përqafim për Kompany, i lumtur që e solla këtë trofe përsëri te Bayern. Është gjithashtu një nder të jem kapiten i Anglisë, jam shumë krenar dhe gjithashtu falënderoj Tuchel dhe stafin e tij. Dua të falënderoj edhe Tottenhamin”.

10 pozicionet e para në renditje:

1.Kane

2.Mbappé

3.Yamal

4.Rodri

5.Messi

6.Kvaratskhelia

7.Dembelé

8.Haaland

9.Olise

10.Fabian Ruiz

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