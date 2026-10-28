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Mali i Zi

COELA shqyrtoi pozicionet për tri kapitujt më të kërkuar negociues të Malit të Zi

Grupi i punës i Këshillit të BE-së për zgjerimin shqyrtoi projekt-pozicionet e përbashkëta për kapitujt 23, 24 dhe 27, ndër më të kërkuarit në negociatat e Malit të Zi, i cili deri më tani ka mbyllur përkohësisht 21 nga 33 kapituj.

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Flamuri i Bashkimit Evropian (Foto: Wikimedia Commons)

Grupi i punës i Këshillit të Bashkimit Evropian për zgjerimin (COELA) shqyrtoi të martën projekt-pozicionet e përbashkëta për tri nga kapitujt më të kërkuar në negociatat e Malit të Zi për anëtarësim në Union, siç njofton Vijesti, duke iu referuar faqes zyrtare të Këshillit të BE-së. Bëhet fjalë për kapitullin 23 — Gjyqësori dhe të drejtat themelore, kapitullin 24 — Drejtësia, liria dhe siguria dhe kapitullin 27 — Mjedisi dhe ndryshimet klimatike.

Sipas raportimit të Vijesti, në faqen zyrtare të takimit nuk u publikuan hollësi të diskutimit, qëndrimet e shteteve anëtare apo konkluzione për rrjedhën e mëtejshme të negociatave.

Mali i Zi deri më tani ka mbyllur përkohësisht 21 nga gjithsej 33 kapituj negociues me BE-në, ndërsa 12 mbeten ende të hapur. Tre kapitujt e fundit u mbyllën përkohësisht më 12 tetor në Konferencën Ndërqeveritare në Luksemburg: kapitulli 17 — Politika ekonomike dhe monetare, kapitulli 18 — Statistikat dhe kapitulli 19 — Politika sociale dhe punësimi.

Synimi i qeverisë së Milojko Spajiqit është t’i mbyllë përkohësisht të gjithë kapitujt e mbetur deri në fund të këtij viti, në mënyrë që gjatë vitit 2027 Mali i Zi të kalojë te nënshkrimi i Traktatit të Anëtarësimit dhe të bëhet anëtar i BE-së në vitin 2028. Kapitujt 23 dhe 24 duhet të mbyllen të fundit, në përputhje me metodologjinë e rishikuar të negociatave të BE-së.

Kapitujt 23 dhe 24 përfshijnë reformat kyçe të gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbrojtjen e të drejtave themelore dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Ndër më të kërkuarit është edhe kapitulli 27 për mjedisin dhe ndryshimet klimatike, i cili kërkon harmonizim të gjerë me standardet evropiane dhe investime të mëdha financiare.

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