Milatoviq: Mali i Zi do marrëdhëniet më të mira me Kroacinë, por jo me çmimin e dinjitetit shtetëror
Presidenti i Malit të Zi, duke folur në Herceg Novi për Ditën e Komunës, tha se rruga evropiane nuk duhet të përdoret për zgjidhjen e çështjeve bilaterale në dëm të interesave shtetërore dhe vlerësoi se pllaka në Morinj u vendos në mënyrë të paligjshme.
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, tha se vendi i tij dëshiron marrëdhëniet më të mira të mundshme me Kroacinë, por jo me çmimin e dinjitetit shtetëror, siç njofton Vijesti pas deklaratave të tij për mediat në Herceg Novi, me rastin e Ditës së Komunës.
Sipas njoftimit të kabinetit të tij, Milatoviq theksoi se rruga evropiane e Malit të Zi nuk duhet të përdoret për zgjidhjen e çështjeve bilaterale në dëm të interesave shtetërore dhe se përgjegjësia për negociatat me Kroacinë i takon tërësisht Qeverisë së Malit të Zi, pasi ai, si president, nuk është i përfshirë në atë proces. Ai shtoi se disa çështje të hapura mes dy vendeve nuk janë pjesë përbërëse e integrimit evropian të Malit të Zi.
Duke komentuar deklaratat që vijnë nga Kroacia, veçanërisht ato të ministrit të saj të Jashtëm, Milatoviq vlerësoi se ato shpesh nuk janë në frymën e marrëdhënieve të mira dhe shprehu pritshmërinë që komunikimi mes dy shteteve në periudhën e ardhshme të jetë ndryshe, raporton Vijesti. Ai tha se synimi është i qartë — Mali i Zi të bëhet anëtari i ardhshëm i BE-së — dhe se beson që marrëveshja e anëtarësimit do të nënshkruhet në pranverë ose verë të vitit të ardhshëm, duke shtuar se anëtarësimi sa më i shpejtë është edhe në interes të Kroacisë.
Si shembull të qasjes së mëparshme ndaj çështjeve të hapura, presidenti veçoì rastin e pllakës në Morinj, duke vlerësuar se ajo u vendos në mënyrë të paligjshme dhe se vendimet e mëvonshme të institucioneve shtetërore praktikisht e legalizuan atë akt — sipas tij, Qeveria dhe Kuvendi, me miratimin e një ligji dhe më pas me një vendim qeverie, legalizuan një akt të paligjshëm.
Milatoviq paralajmëroi se nuk do të donte që dikush nga Qeveria apo mazhoranca parlamentare “t’i lajë biografitë” në kurriz të interesave shtetërore, ashtu siç kishin bërë më parë anëtarët e DPS-së, dhe theksoi se përcaktimi detar është i lidhur ngushtë me përcaktimin tokësor, ndaj Mali i Zi nuk duhet vënë në pozitë që pranimi paraprak i kërkesave të caktuara t’ia dobësojë pozitën negociuese në mosmarrëveshje të mundshme arbitrazhi. Ai shtoi se Mali i Zi dëshiron marrëdhëniet më të mira me të gjithë fqinjët, por nuk dëshiron të përdoret për interesat e politikës së jashtme të të tjerëve — as të Serbisë, as të Kroacisë.
Për Herceg Novin, ai vlerësoi se qyteti nuk ishte lënë pas dore për shkak të pozitës gjeografike, por për shkak të qëndrimit të pushtetit qendror ndaj tij, dhe vuri në dukje rëndësinë e një oferte të përbashkët turistike të Bokës dhe Dubrovnikut, duke uruar sërish qytetarët për Ditën e Komunës.
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