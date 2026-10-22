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22 Tet 2026
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Sporti

Conference League: Minutë pas minute Aarhus FC-Egnatia, Gruda detyron vendasit të luajnë me një lojtar më pak

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Gjithçka gati në “Randers Arena” ku do të luhet takimi mes Aarhus FC-Egnatia! Termometri shënon 9 gradë celcius ndërsa qielli është i pastër. Kushte perfekte për të luajtur futboll.

Nis ndeshja!

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