Conference League: Minutë pas minute Aarhus FC-Egnatia, Gruda detyron vendasit të luajnë me një lojtar më pak
Gjithçka gati në “Randers Arena” ku do të luhet takimi mes Aarhus FC-Egnatia! Termometri shënon 9 gradë celcius ndërsa qielli është i pastër. Kushte perfekte për të luajtur futboll.
Nis ndeshja!
2′ Yago fiton një goditje nga këndi
3′ Kahl merr karton të kuq!
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