Connor Hellebuyck nuk u paraqit në kampin stërvitor; Winnipeg Jets e pezulluan
Portieri Connor Hellebuyck nuk u paraqit në kampin stërvitor të Winnipeg Jets dhe skuadra e ka pezulluar për shkak të mungesës së tij. Hellebuyck, fitues i çmimeve kryesore të sezonit të mëparshëm, mbetet nën kontratë me klubin ndërsa situata vazhdon të jetë e paqartë.
Siç raporton nhl, Hellebuyck bëri publik kërkesën për shkëmbim më 27 gusht, të cilën e kishte bërë më parë gjatë merkatos së verës. Në një deklaratë të shpërndarë nga agjenti i tij, Ray Petkau, ai tha se kishte përpjekur të trajtonte çështjen në mënyrë të qetë dhe respektuese, por se, me afërimin e kampit stërvitor, ndihej i detyruar ta konfirmonte publikisht dëshirën për të vazhduar rrugë tjetër për shkak të interesit të tij dhe familjes.
Kapiteni Adam Lowry tha se ekipi nuk mund të humbasë kohë duke u marrë me spekulime dhe se duhet të përqendrohet te përgatitjet për sezonin e ri. Pas një sezoni ku Jets humbën kualifikimin për play-off-et (35-35-12), skuadra po përpiqet të rikthejë ritmin pas viteve të suksesshme që kulmuan me Presidents’ Trophy në sezonin 2024-25.
Hellebuyck fitoi Hart Trophy si lojtari më i vlefshëm në ligë dhe Vezina Trophy për portierin më të mirë gjatë sezonit 2024-25, ndërsa ka fituar Vezinën tri herë në karrierë. Në sezonin 2024-25 ai përfundoi 47-12-3 me mesatare 2.00 gola të pësuar dhe 0.925 përqindje pritjesh, dhe më pas pati një sezon më të vështirë në 2025-26, ku regjistroi 23-23-11 përpara se të mungonte disa javë për shkak të një operacioni artroskopik në gju. Ai gjithashtu ndihmoi SHBA-në të fitojë medaljen e artë në Olimpiadën Milano Cortina 2026. Karrierën e tij në NHL e nisi pas përzgjedhjes së Jets në rundin e pestë (No. 130) të draftit 2012; ai është nën kontratë katërvjeçare-shtatëvjeçare me vlerë totale 59.5 milionë dollarë. Sipas nhl, Hellebuyck është ndër portierët më të dalluar të epokës së tij, me shumë rekorde personalë që e vendosin atë në mesin e më të mirëve të pozicionit.
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