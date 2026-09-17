☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 102.11 ▼0.31%
ARI 4,324 ▼1.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,410 ▲ +0.63% ETH $2,430 ▲ +1.05% XRP $1.3030 ▲ +0.71% SOL $99.6500 ▲ +2.37%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.11 ▼0.31 % ARI 4,324 ▼1.45 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.11 ▼0.31 % ARI 4,324 ▼1.45 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
17 Sht 2026
Breaking
“Resident Evil” i Zach Cregger arrin 96% në Rotten Tomatoes: bëhet filmi më i vlerësuar i franshizës, premierë më 18 shtator CF Montréal siguron finalen e Kupës së Kanadasë, fiton 3–2 në total Connor Hellebuyck nuk u paraqit në kampin stërvitor; Winnipeg Jets e pezulluan Ayran tradicional turk — pija freskuese me kos “Spider-Man: Brand New Day” bëhet filmi me të ardhurat më të larta në historinë e kinemave amerikane — kalon “Star Wars”-in pas më shumë se një dekade
Menu
NHL

Connor Hellebuyck nuk u paraqit në kampin stërvitor; Winnipeg Jets e pezulluan

· 2 min lexim

Portieri Connor Hellebuyck nuk u paraqit në kampin stërvitor të Winnipeg Jets dhe skuadra e ka pezulluar për shkak të mungesës së tij. Hellebuyck, fitues i çmimeve kryesore të sezonit të mëparshëm, mbetet nën kontratë me klubin ndërsa situata vazhdon të jetë e paqartë.

Siç raporton nhl, Hellebuyck bëri publik kërkesën për shkëmbim më 27 gusht, të cilën e kishte bërë më parë gjatë merkatos së verës. Në një deklaratë të shpërndarë nga agjenti i tij, Ray Petkau, ai tha se kishte përpjekur të trajtonte çështjen në mënyrë të qetë dhe respektuese, por se, me afërimin e kampit stërvitor, ndihej i detyruar ta konfirmonte publikisht dëshirën për të vazhduar rrugë tjetër për shkak të interesit të tij dhe familjes.

Kapiteni Adam Lowry tha se ekipi nuk mund të humbasë kohë duke u marrë me spekulime dhe se duhet të përqendrohet te përgatitjet për sezonin e ri. Pas një sezoni ku Jets humbën kualifikimin për play-off-et (35-35-12), skuadra po përpiqet të rikthejë ritmin pas viteve të suksesshme që kulmuan me Presidents’ Trophy në sezonin 2024-25.

Hellebuyck fitoi Hart Trophy si lojtari më i vlefshëm në ligë dhe Vezina Trophy për portierin më të mirë gjatë sezonit 2024-25, ndërsa ka fituar Vezinën tri herë në karrierë. Në sezonin 2024-25 ai përfundoi 47-12-3 me mesatare 2.00 gola të pësuar dhe 0.925 përqindje pritjesh, dhe më pas pati një sezon më të vështirë në 2025-26, ku regjistroi 23-23-11 përpara se të mungonte disa javë për shkak të një operacioni artroskopik në gju. Ai gjithashtu ndihmoi SHBA-në të fitojë medaljen e artë në Olimpiadën Milano Cortina 2026. Karrierën e tij në NHL e nisi pas përzgjedhjes së Jets në rundin e pestë (No. 130) të draftit 2012; ai është nën kontratë katërvjeçare-shtatëvjeçare me vlerë totale 59.5 milionë dollarë. Sipas nhl, Hellebuyck është ndër portierët më të dalluar të epokës së tij, me shumë rekorde personalë që e vendosin atë në mesin e më të mirëve të pozicionit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu