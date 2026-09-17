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NHL

Drew Doughty emërohet kapiten i Los Angeles Kings, zëvendëson Anže Kopitar

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Drew Doughty u emërua kapiten i skuadrës Los Angeles Kings të mërkurën, duke marrë shiritin pas tërheqjes nga fusha të Anže Kopitar, i cili u pensionua pas sezonit 2025-26. Kopitar shërbeu si kapiten për dhjetë sezone dhe pati një karrierë 20-vjeçare në NHL të gjitha me skuadrën e Los Angeles.

Siç raporton nhl, Doughty ka qenë zëvendëskapiten që nga sezoni 2015-16 dhe do të jetë kapiteni i 15-të në historinë e klubit. Në grupin udhëheqës do të jenë si zëvendëskapitenë sulmuesit Adrian Kempe dhe Artemi Panarin, si edhe mbrojtësi Mikey Anderson. Doughty ka luajtur të gjithë 18 sezonet e tij me Kings që nga kur u zgjedh si nr. 2 në draftin e NHL-së të vitit 2008. Ai është lideri i franchises për mbrojtësit në pikë (709), gola (165), asistime (544) dhe ndeshje të luajtura (1,279), dhe mban edhe rekordet e playoff-it për mbrojtës me 61 pikë, 19 gola dhe 42 asistime në 105 ndeshje.

Doughty ka ndihmuar skuadrën të fitojë Stanley Cup në vitet 2012 dhe 2014, fitoi Trofeun Norris si mbrojtësi më i mirë i Ligës në 2016 dhe ka pasur karrierë ndërkombëtare të suksesshme, përfshirë dy medalje të arta olimpike me Kanada (Vancouver 2010 dhe Soçi 2014) dhe një argjent të fituar në Lojërat e Milano-Kortina 2026. Vetë Doughty shprehu krenarinë e tij për emërimin dhe tha se do të udhëheqë me shembull, duke synuar fitore dhe përmirësim të vazhdueshëm për ekipin.

Gjenerali menaxher i Kings, Ken Holland, vlerësoi se Doughty e meriton këtë rol për mënyrën se si konkuron dhe për përvojën e tij të gjatë si kampion. Lajmi u konfirmua gjithashtu nga nhl.

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