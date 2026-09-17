Lojtarë që nënshkruan kontrata prove për kampet stërvitore të NHL për sezonin 2026-27
Lojtarë veteranë pa kontrata kanë mundësinë të fitojnë vend në një skuadër të NHL gjatë kampit stërvitor, duke kaluar përmes kontratave provë profesionale (PTO). Kampet stërvitore fillojnë më 16 shtator, ndërsa sezoni i rregullt nis më 29 shtator.
Siç raporton nhl, ndër emrat më të spikatur që do të jenë në kamp me PTO janë Nathan Bastian (foward, 28 vjeç) — 7 pikë në 36 ndeshje për Dallasin sezonin e fundit; Nick Blankenburg (mbrojtës, 28 vjeç) — 24 pikë në 61 ndeshje për Colorado dhe Nashville; Collin Delia (portier, 32 vjeç) — aktiv në Brynäs të SHL me një GAA 3.87 dhe .791 shpëtim për sezonin e kaluar; Chris Driedger (portier, 32 vjeç) — 23 ndeshje në KHL për Traktor Chelyabinsk me GAA 3.05; Ben Gleason (mbrojtës, 28 vjeç) — 22 pikë në 59 ndeshje me Iowa në AHL; dhe Scott Harrington (mbrojtës, 33 vjeç) — 19 pikë në 68 ndeshje me Belleville në AHL.
Të tjerë që kërkojnë vend me PTO përfshijnë Tyson Jost (foward, 28 vjeç) — 16 pikë në 69 ndeshje për Nashville dhe me një karrierë të gjatë në NHL; Kole Lind (foward, 27 vjeç) — 35 pikë në 70 ndeshje me Texas në AHL; Alex Nylander (foward, 28 vjeç) — 53 pikë në 65 ndeshje me Toronto në AHL sezonin e fundit; Cal Petersen (portier, 31 vjeç) — 13-16-2 dhe katër shutout për Iowa në AHL sezonin e kaluar; Carson Soucy (mbrojtës, 32 vjeç) — 12 pikë në 76 ndeshje me Rangers dhe Islanders; Vadim Zherenko (portier, 25 vjeç) — 17-16-5 për Springfield në AHL; dhe Luke Glendening (foward, 37 vjeç) — 9 pikë në 70 ndeshje sezonin e fundit.
Këta lojtarë do të përpiqen të impresionojnë stafin teknik për të siguruar një kontratë të rregullt përpara nisjes së sezonit; përmbledhjen e emrave dhe statistikave të përmendura mund ta gjeni në burimin origjinal. Sipas nhl, kontratat provë mbeten një rrugë e zakonshme për lojtarët e papërfshirë që dëshirojnë të rikthohen ose të vendosen në skuadrat e NHL.
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