Çulafiq: Për ekologjinë duhen 4 miliardë euro — kapitulli 27 mbyllet në fund të dhjetorit
Ministri i Ekologjisë së Malit të Zi, Damjan Çulafiq, deklaroi se pret që kapitulli 27 i negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Evropian — ai për mjedisin — të mbyllet në fund të dhjetorit. Ai i bëri këto komente në emisionin “Dobro jutro Crna Goro”.
Çulafiq bëri të ditur se në fund të vitit 2024 ishin përmbushur rreth 39% e detyrimeve që vijnë me kapitullin 27, ndërsa gjatë dy viteve të fundit është ecur shumë më shpejt se në gjashtë vitet e para të negociatave. Ai theksoi se zbatimi i detyrimeve do të kushtojë rreth katër miliardë euro me çmimet e sotme të tregut — tri herë më shumë sesa vlerësimi i vitit 2021, ndryshim që ministri ia atribuoi zhvillimeve globale dhe inflacionit.
Mali i Zi ka marrë periudhë tranzitore deri në vitin 2045 për ndërtimin e infrastrukturës së menaxhimit të ujërave të zeza. Objektivat afatgjata të vendit përfshijnë heqjen e të gjitha deponive të egra deri në vitin 2030, ndërsa deri në vitin 2050 duhet arritur neutralitet i plotë për sa i përket ndotjes së ajrit.
Sipas të dhënave të ministrisë, në vend ka rreth 256 deponi të egra, të cilat rinovohen pothuajse brenda natës; përgjegjësinë për to e ndajnë shteti dhe komunat. Ndërtimi i impiantit të pastrimit të ujërave të zeza në Botun ka kaluar 50% të realizimit. Çulafiq ka paralajmëruar tolerancë zero për ndotjen e lumit Zeta dhe ka garantuar zbatimin e parimit “ndotësi paguan” — çdo ndotës duhet ta riparojë dëmin ose të paguajë kompensimin përkatës.
Burimi: RTCG
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