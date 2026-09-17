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Mali i Zi

DPS e Zhabljakut bojkoton seancën solemne: “S’ka arsye për festë”

Këshilltarët e Partisë Demokratike të Socialistëve nuk do të marrin pjesë në seancën solemne të Kuvendit të komunës së Zhabljakut — Ditën e Komunës dhe Ditën e Çlirimit do t'i shënojnë me vendosjen e kurorës në Përmendoren e luftëtarëve të rënë dhe viktimave të terrorit fashist, bën të ditur Komiteti Komunal i DPS-së në Zhabljak.

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Zhabljak – Këshilltarët e Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS) nuk do të marrin pjesë në seancën solemne të Kuvendit të komunës së Zhabljakut, bën të ditur Komiteti Komunal i kësaj partie. Ditën e Komunës dhe Ditën e Çlirimit ata do t’i shënojnë duke vendosur kurorën në Përmendoren e luftëtarëve të rënë dhe viktimave të terrorit fashist.

Sipas DPS-së, katër vitet e pushtetit aktual në Zhabljak janë shënuar me premtime të pambajtura, bllokim të zhvillimit dhe mungesë përgjegjësie ndaj qytetarëve — prandaj, siç thuhet në deklaratë, “s’ka arsye për festë”. Si shembull të qartë përmendet qendra e skive “Savin Kuk”, e cila, sipas DPS-së, nuk ka qenë kurrë më keq se sot, ndërkohë që rikonstruksioni i saj nuk ka nisur ende.

DPS-ja pretendon gjithashtu se kryetari i Komunës ia ka besuar me marrëveshje të drejtpërdrejtë përgatitjen e detyrës projektuese për “Savin Kuk” një personi, angazhimi i të cilit lidhet me polemika sigurie, biznesi dhe politike — sipas tyre, pa dijeninë e Bankës për Zhvillim, pronare e qendrës së skive. Përmendet edhe çështja e sheshit të qytetit në vendin e ish-kazermës ushtarake, për të cilën Ministria e Administratës Publike ka konstatuar shkelje dhe shkelje thelbësore të rregullave të procedurës.

Në deklaratë thuhet gjithashtu se në Zhabljak ka lulëzuar ndërtimi i paligjshëm me pëlqimin e heshtur të ministrisë kompetente dhe administratës lokale, si dhe lidhje të paligjshme në rrjetin e ujësjellësit — përfshirë objekte për të cilat organet inspektuese kanë dhënë vendime për ndalim ndërtimi. Mes shembujve përmendet i ashtuquajturi “Borje mbi ujë”, i cili për shkak të ndërtimit megalomanik ngarkon dhe rrezikon seriozisht furnizimin me ujë dhe energji elektrike. Sipas DPS-së, garnitura qeverisëse në katër vjet nuk ka arritur të miratojë asnjë dokument planifikues; përgatitja e PUP-it të Zhabljakut i është besuar ministrisë kompetente dhe Agjencisë për Planifikimin e Hapësirës, me vlerë të parashikuar 243.000 euro që Komuna duhet ta paguajë — dhe shtrohet pyetja se kush do të mbajë përgjegjësi për mjetet e shpenzuara nga buxheti komunal për Projekt-PUP-in pa asnjë rezultat konkret.

DPS-ja kritikon edhe shuarjen dhe ndryshimin e emrit të Shoqërisë Kulturore-Artistike “Radoje Dakić – Brko”, e cila kishte ekzistuar mbi gjysmë shekulli. “Ne Ditën e Komunës dhe Ditën e Çlirimit nuk do t’i kalojmë duke duartrokitur shfaqje për publikun në regji të pushtetit lokal, por duke u përkulur para hijeve të atyre që dhanë jetën për lirinë dhe dashurinë për atdheun”, thuhet në deklaratë. DPS-ja shton se pret ndryshimin e pushtetit pas zgjedhjeve të ardhshme lokale në qershor 2027.

Burimi: RTCG

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