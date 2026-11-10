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Mali i Zi

Dajkoviq dënohet me tre vjet burg, thërret konferencë të jashtëzakonshme për media

Kryetari i Slobodna Crna Gora, Vladislav Dajkoviq, ka thirrur për nesër në orën 11 një konferencë të jashtëzakonshme në Podgoricë, pas vendimit gjyqësor që e dënoi me tre vjet burg; mediat serbe raportojnë se dënimi u shqiptua në Shqipëri për nxitje të urrejtjes.

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Vladislav Dajkoviq, kryetar i Slobodna Crna Gora
Vladislav Dajkoviq, kryetar i Slobodna Crna Gora (Foto: ETV)

Siç njofton ETV, kryetari i Slobodna Crna Gora (Mali i Zi i Lirë), Vladislav Dajkoviq, ka thirrur një konferencë të jashtëzakonshme për media për nesër, të martën, më 10 nëntor, në orën 11, për shkak të vendimit gjyqësor që e dënoi me tre vjet burg.

Sipas njoftimit të partisë së tij, të cituar nga ETV, në konferencë do të bëhen të ditura detajet e vendimit dhe qëndrimi zyrtar i Dajkoviqit për këtë rast. Konferenca do të mbahet në Sheshin Božana Vučinić në Podgoricë.

Mediat serbe raportojnë pjesën tjetër të rastit: sipas Politikës, procedura gjyqësore u nis për shkak të një fotografie nga Shkodra dhe një mesazhi ku Dajkoviqi e quajti atë qytet qytet të lashtë serb. Kurir raporton se ai akuzohej për nxitje të urrejtjes sipas nenit 265 të Kodit Penal të Shqipërisë, për fotografinë me flamurin trengjyrësh në Shkodër.

B92 dhe Blic raportojnë se dënimi me burg u shqiptua në Shqipëri.

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