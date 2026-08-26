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NBA

Raptors shfaqin video që sinjalizon një logo të frymëzuar nga Kyle Lowry pas tërheqjes së tij

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Toronto Raptors publikuan një video në rrjetet sociale që nënkupton një logo të re të frymëzuar nga Kyle Lowry. Lowry njoftoi tërheqjen këtë verë pas nënshkrimit të një kontrate njëditore me Raptors; gjatë nëntë sezoneve me skuadrën ai regjistroi mesatare 17.5 pikë dhe 7.1 asistime për ndeshje dhe luajti rol kyç në fitimin e titullit të NBA-së.

Sipas Bleacher Report, klubi ka bërë të ditur se fanella e tij me numrin 7 do të tërhiqet dhe do të varret në tavan si nderim për kontributin e tij. Përgjegjësi i përgjithshëm dhe zëvendëspresidenti ekzekutiv, Bobby Webster, vlerësoi se Lowry krijoi identitetin e skuadrës, duke përmendur dëshirën për t’u përpjekur e për t’u sakrifikuar për bashkëlojtarët dhe për qytetin; sipas tij, kjo karrierë meriton të kujtohet me respekt dhe fanella duhet të qëndrojë në vendin që i takon.

Videoklipi i publikuar la të kuptohet se organizata po mendon mënyra vizive për ta nënvizuar trashëgiminë e tij, përfshirë elemente që mund të lidhin figurën e Lowryt me identitetin e ri të markës së klubit. Siç raporton Bleacher Report, kjo nuk e ndryshon faktin se fanella e tij do të mbahet si simbol i suksesit të skuadrës dhe i rolit të tij në titullin historik të Raptors.

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