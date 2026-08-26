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MLB

Yankees – Astros, 25 gusht 2026: përmbledhje e pjesës së parë dhe zhvillime rreth ekipit

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Ndeshja mes New York Yankees dhe Houston Astros, e luajtur më 25 gusht 2026, nisi me disa aksione të hershme në infield. Jose Altuve goditi një single në pjesën e parë dhe Yordan Álvarez u pozicionua në bazën e tretë pas një gabimi në hedhje nga George Lombard. Más vonë, Álvarez shtoi një tjetër goditje drejt fushës së djathtë së shpejtë, ndërsa në fund të fraksionit Trent Grisham u përplas në tokë duke bërë ground out te baza e dytë.

Siç raporton Bleacher Report, administratori i Astros, Jim Crane, tha se vendimi për të diskutuar statusin menaxherial të Joe Espada do të marrë fund pas përfundimit të sezonit, ndërsa Espada u shpreh para lojtarëve për ndryshimet organizative dhe falënderimin për mbështetjen e tyre. Po ashtu u bë e ditur se Aaron Judge kryesoi stërvitjen me hedhje overhand për herë të parë që kur u regjistrua në listën e të lënduarve, dhe se startuesit për këtë ndeshje ishin Will Warren për Yankees dhe Ethan Pecko për Astros.

Takimi vijonte në fazat e parakohshme, me të dyja skuadrat duke kërkuar ritëm dhe stabilitet nga rotacionet e tyre. Në listën e rezultateve brenda sezonit, Astros shfaqeshin me 65 fitore e 66 humbje, ndërsa Yankees me 74 fitore e 56 humbje; përditësime të mëtejshme dhe përmbledhje të ndeshjes do të pasojnë sipas raporteve të mëtejshme nga Bleacher Report.

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