Dan Wilson nuk do të rikthehet si trajner i Mariners në 2027 pas mungesës në playoff të MLB 2026
Pas dështimit për t’u kualifikuar në playoff-et e MLB 2026, Seattle Mariners përfunduan sezonin me bilanc 76-86, duke fituar 7-3 ndaj Los Angeles Angels në ndeshjen e fundit.
Sipas Bleacher Report, Seattle njoftoi të dielën se trajneri Dan Wilson nuk do të rikthehet në post për sezonin 2027. Wilson mori drejtimin në gusht 2024 pas largimit të Scott Servais; në stinorin e tij të parë të plotë Mariners fituan titullin e AL West me bilanc 90-76 dhe arritën deri në ALCS, ku u mundën nga Toronto Blue Jays pas shtatë ndeshjesh. Lajmin kishte paralajmëruar më parë Ryan Divish i Seattle Times.
Me këtë vendim, organizata do të nisë kërkimin për trajnerin e ri, që do të jetë i treti në katër sezonet e fundit. Klubi pritet të përqendrohet tek gjetja e një drejtuesi që mund të sjellë stabilitet dhe të rikthejë ekipin në nivelet konkurruese të pritshme.
Siç raporton Bleacher Report, kjo ndryshim i stafit teknik hap një periudhë ristrukturimi për Mariners dhe drejtuesit do të vlerësojnë opsionet për të ndërtuar një plan afatgjatë drejt suksesit të përsëritur.
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