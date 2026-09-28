Lëvizjet kryesore të agjentëve të lirë në MLB para përfundimit të sezonit 2026
Me afrimin e fazës së playoff-ve të MLB, skuadrat e eliminuara kanë nisur t’i përqendrojnë vëmendjen tek tregu i agjentëve të lirë. Disa emra të profilit të lartë pritet të dalin në treg së shpejti, dhe spekulimet mbi destinacionet e mundshme vazhdojnë të qarkullojnë midis klubeve dhe analistëve.
Siç raporton Bleacher Report, mes lojtarëve që potencohen në thashetheme janë emra si Tarik Skubal dhe Sonny Gray, si dhe batues si Luis Arraez dhe Brandon Lowe, ndërsa Jazz Chisholm Jr. pritet të hyjë gjithashtu në statusin e agjentit të lirë.
Yankees janë një skuadër që kërkon forcuar pozicionin e sekondbasit, dhe Arraez shihet si mundësi e besueshme për të rritur linjën e goditjes, pavarësisht shqetësimeve për mbrojtjen. Ndërkohë, Brandon Lowe po kalon një nga sezonet e tij më të mira, me 34 homerë dhe 95 RBI, që e vendos atë në mesin e emrave të rëndësishëm në tregun e lirë.
Sonny Gray, në moshën 36-vjeçare, ka zhvilluar një sezon të shkëlqyer dhe është ndër piketat për tu mbajtur nga skuadrat që kërkojnë fillestarë të besueshëm. Ai është i lidhur me shifra të larta fitoreje dhe ERA të ulëta këtë sezon, gjë që e bën atë objektiv tërheqës për disa organizata që duan përforcime afatshkurtra dhe afatmesme.
Tarik Skubal pritet të jetë emri që do të përfshijë ofertat më të mëdha; ai po afrohet në të 30-at dhe, me një karrierë që përfshin edhe çmime të larta individuale si dy herë fitues i Çmimit Cy Young të Ligës Amerikane, mund të nxjerrë një kontratë rekord. Klube si Mets, Padres dhe Yankees janë potencialisht në garë, por duket e vështirë që Dodgers të lejonin largimin e tij pa një ofertë serioze nga palët e tjera.
Në përmbyllje, pritet që pas përfundimit të sezonit emra si Arraez, Gray dhe Skubal të dominonin diskutimet e tregut të lirë, dhe Bleacher Report vë theksin te ndikimi që këto lëvizje do të kenë në strukturën e skuadrave për sezonin e ardhshëm.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.