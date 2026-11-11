Debat për TEC-et lundruese në komision, Bozdo: po shpenzoni miliona euro për ca rrangalla; Karakaçi: kemi fituar 31,5 mln euro
Prezantimi i projektbuxhetit 2027 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë u shoqërua me përplasje në komision për dy TEC-et lundruese në Vlorë
Prezantimi i projektbuxhetit 2027 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë u shoqërua me debate të forta në Komisionin për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, ku në qendër të diskutimeve u vendosën dy TEC-et lundruese “Tigri 1” dhe “Tigri 3” në Vlorë, siç njofton Shqiptarja.com.
Deputeti i Partisë Demokratike, Eno Bozdo, akuzoi qeverinë se po shpenzon miliona euro për mirëmbajtjen e dy anijeve 30-vjeçare. Ai pyeti nëse ato janë marrë me qira apo janë shitur, duke thënë se kontratat fshihen pas sekretit tregtar, se ato vetëm ndotin dhe rëndojnë taksapaguesit, si dhe përmendi një tender mirëmbajtjeje prej 20 milionë eurosh.
Ministri Enea Karakaçi u përgjigj se nga shitja e energjisë së prodhuar prej tyre janë fituar 31,5 milionë euro, me një përfitim më të lartë se çmimi i shitjes në bursë, ndërsa kostot e prodhimit janë paguar nga prodhuesit dhe jo nga shteti.
Sipas ministrit, deri në fund të gushtit 2026 centralet kishin prodhuar 121 mijë megavat-orë energji. Kapaciteti i tyre i instaluar është 100 megavat dhe ato shërbejnë si kapacitet rezervë për situata emergjente. Ato janë në pronësi të KESH-it dhe u licencuan nga ERE dy ditë më parë.
Buxheti i ministrisë për vitin 2027 është 75,45 miliardë lekë, nga të cilat 68 miliardë lekë janë për investime dhe 7,4 miliardë lekë për shpenzime të tjera, krahasuar me 66 miliardë lekë të miratuara për vitin 2026. Financimi është 76% nga burime vendase dhe 24% nga burime të huaja, ndërsa parashikohen 6 projekte të reja.
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