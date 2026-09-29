Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,661 ▼0.3%
DOW 51,192 ▼0.56%
NASDAQ 26,771 ▼0.18%
NAFTA 90.30 ▼2.48%
ARI 4,185 ▲0.41%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,154 ▼ -0.76% ETH $2,677 ▼ -0.36% XRP $1.5054 ▲ +0.05% SOL $118.2700 ▼ -1.02%
S&P 500 7,661 ▼0.3 % DOW 51,192 ▼0.56 % NASDAQ 26,771 ▼0.18 % NAFTA 90.30 ▼2.48 % ARI 4,185 ▲0.41 % S&P 500 7,661 ▼0.3 % DOW 51,192 ▼0.56 % NASDAQ 26,771 ▼0.18 % NAFTA 90.30 ▼2.48 % ARI 4,185 ▲0.41 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Abissnet Superiore: Derbi i kryeqytetit luhet më 11 tetor, Partizani publikon çmimet e biletave PDS-ja: Tani është koha më e mirë që Mandiqi të japë dorëheqjen Siguria në shkolla, Kumbaro nga Kamza: Paketa e sigurisë, standard i njëjtë në të gjithë vendin! Trump: Konflikti me Iranin do të marrë fund “shumë shpejt” — çmimet e naftës bien ndjeshëm Kur askush nuk e ndien erën e vet
Menu
Politika

Debate në Këshillin Bashkiak të Tiranës, opozita kërkon seancë të posaçme për Reformën Territoriale

· 3 min lexim

Mbledhja e kësaj të marte e Këshillit Bashkiak të Tiranës është shoqëruar me debate, teksa këshilltarët diskutuan propozimin e Partisë Socialiste për ndarjen e re administrativo-territoriale.

Pika 11 e rendit të ditës parashikon që këshilltarët të shprehen për ndryshimet që prekin kufijtë e kryeqytetit ndërsa debati u përqendrua te propozimi për përfshirjen e Rinasit, Bërxullës dhe Domjes në territorin e Tiranës, por edhe te mënyra se si qëndrimi i Këshillit Bashkiak do të pasqyrohet në procesin që do t’i përcillet Kuvendit.

Këshilltarja demokrate Ilda Zhulali kundërshtoi faktin që reforma ishte vendosur si pika 11 e rendit të ditës, duke kërkuar që një ndryshim i tillë të trajtohej në një seancë të posaçme.

“Tani unë nuk e di a e kuptoni juve, se çfarë rëndësie ka kjo pika 11 e rendit të ditës. Se nuk është pika 11. Këtu diskutohet se çfarë do ndodhë minimalisht 10 vitet e ardhshme, me këtë vend dhe qeverisjen vendore”, deklaroi Zhulali.

Ajo akuzoi mazhorancën se po minimizon rëndësinë e Reformës Territoriale.

“Ju e minimizoni dhe shëmtoni një nga aktet më të rëndësishme që është Reforma Territoriale, që ka rëndësi kombëtare dhe jo lokale”, tha Zhulali.

Nga ana tjetër, sekretari i Këshillit Bashkiak, Behar Zeneli, tha se relacioni ka ardhur nga Kuvendi dhe se Këshilli duhet të japë mendimin e tij për ndryshimin territorial që prek Tiranën.

“Ky relacion i ka ardhur Këshillit Bashkiak nga Kuvendi i Shqipërisë dhe ne e kemi përcjellë këtë thjesht për mendim”, deklaroi Zeneli.

Sipas tij, Këshilli duhet të shprehet nëse pranon apo jo përfshirjen e Rinasit, Bërxullës dhe Domjes në strukturën e re administrative të Tiranës.

“Zoti Zeneli, kjo nuk është një lojë me harta”, iu përgjigj Zhulali, duke kundërshtuar trajtimin e çështjes vetëm si ndryshim administrativ të tre territoreve.

Në debat ndërhyri edhe këshilltari demokrat Dorjan Teliti, i cili tha se qëndrimi i Këshillit nuk është thjesht një mendim informal. Sipas tij, projektvendimi parashikon që qëndrimi i shumicës dhe mendimi i pakicës të përfshihen në raportin përfundimtar.

“Duke qenë se ne pakica e kemi një mendim ndryshe nga ju shumica, duam të dimë se çfarë procedure do të ndjekim sot, në mënyrë që edhe mendimi i juaj, edhe mendimi i jonë, të reflektohen në këtë vendim”, deklaroi Teliti.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu