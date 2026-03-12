Deklarate e Ambasada e Suedisë per Ballukun
Kërkesë kyçe për integrimin në BE, ndjekja penale efektive e korrupsionit
Ambasadë e Suedisë në Shqipëri reagoi sot lidhur me vendimin e Kuvendit për rrëzimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku.
Ambasada suedezë deklaron se, Suedia mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në përputhje me dëshirat e popullit shqiptar.
Sipas ambasadës suedeze “një kërkesë kyçe për përparimin në këtë proces të bazuar në meritë është ndjekja penale efektive e korrupsionit, përfshirë edhe në nivelet më të larta”.
“Ne presim qartë që, në raste të tilla, sistemi i drejtësisë do të jetë në gjendje të vazhdojë shpejt dhe pa pengesa. Udhëheqja politike shqiptare mbetet përgjegjëse për sigurimin e këtij procesi”, theksoi ambasada suedeze në Tiranë.
