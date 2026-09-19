Delegacioni i BE-së në Gjirin Persik dënon sulmet e Huthi-t: “Të papranueshme, dëmtojnë ekonominë globale”
Delegacioni evropian në Arabinë Saudite, Bahrein dhe Oman thotë se ka biseduar me ministrin e Jashtëm saudit për përfundimin e luftimeve në Jemen dhe rivendosjen e lundrimit të lirë në Hormuz.
Delegacioni i Bashkimit Evropian në Arabinë Saudite, Bahrein dhe Oman ka dënuar sulmet e rebelëve Huthi, duke i cilësuar ato “të papranueshme” dhe duke thënë se “dëmtojnë ekonominë globale”. Deklarata u bë në një postim në rrjetin social X, raporton Al Jazeera.
Delegacioni, i vendosur në Riad, njoftoi gjithashtu se ka qenë në komunikim me princin Faisal bin Farhan Al Saud, ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite, për përfundimin e luftimeve në Jemen dhe rivendosjen e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Dënimi vjen ndërsa sulmet e Huthi-t ndaj qyteteve, bazave ushtarake dhe infrastrukturës energjetike saudite janë bërë më të shpeshta, dhe mbrojtja civile saudite ka lëshuar alarme rreziku në të paktën 11 qytete e qyteza të mbretërisë.
Bashkimi Evropian i është bashkuar kështu korit në rritje të vendeve dhe organizatave ndërkombëtare që kanë dënuar përshkallëzimin e dhunës, ndërsa luftimet mes Huthi-t dhe forcave të qeverisë së Jemenit, të mbështetura nga Riadi, vazhdojnë me intensitet në disa fronte.
Burimi: Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.