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Konflikti SHBA - Iran

Delegacioni i BE-së në Gjirin Persik dënon sulmet e Huthi-t: “Të papranueshme, dëmtojnë ekonominë globale”

Delegacioni evropian në Arabinë Saudite, Bahrein dhe Oman thotë se ka biseduar me ministrin e Jashtëm saudit për përfundimin e luftimeve në Jemen dhe rivendosjen e lundrimit të lirë në Hormuz.

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Delegacioni i Bashkimit Evropian në Arabinë Saudite, Bahrein dhe Oman ka dënuar sulmet e rebelëve Huthi, duke i cilësuar ato “të papranueshme” dhe duke thënë se “dëmtojnë ekonominë globale”. Deklarata u bë në një postim në rrjetin social X, raporton Al Jazeera.

Panoramë e Riadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite

Delegacioni, i vendosur në Riad, njoftoi gjithashtu se ka qenë në komunikim me princin Faisal bin Farhan Al Saud, ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite, për përfundimin e luftimeve në Jemen dhe rivendosjen e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.

Dënimi vjen ndërsa sulmet e Huthi-t ndaj qyteteve, bazave ushtarake dhe infrastrukturës energjetike saudite janë bërë më të shpeshta, dhe mbrojtja civile saudite ka lëshuar alarme rreziku në të paktën 11 qytete e qyteza të mbretërisë.

Bashkimi Evropian i është bashkuar kështu korit në rritje të vendeve dhe organizatave ndërkombëtare që kanë dënuar përshkallëzimin e dhunës, ndërsa luftimet mes Huthi-t dhe forcave të qeverisë së Jemenit, të mbështetura nga Riadi, vazhdojnë me intensitet në disa fronte.

Burimi: Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa

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