Irani ekzekuton një person të akuzuar për spiunazh në favor të Mossad-it izraelit
Autoritetet iraniane kanë ekzekutuar një person të akuzuar për spiunazh në favor të agjencisë izraelite të inteligjencës, Mossad, njoftoi agjencia e lajmeve Mizan, e lidhur me gjyqësorin iranian. Njoftimi nuk dha detaje të tjera për identitetin e tij apo rrethanat e arrestimit.
Ekzekutimi vjen në një kohë kur Teherani ka ashpërsuar ndjekjen e personave të dyshuar për bashkëpunim me shërbimet e huaja të inteligjencës, ndërsa lufta me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin vazhdon prej më shumë se gjashtë muajsh.
Në javët e fundit, autoritetet iraniane kanë njoftuar disa arrestime dhe dënime për spiunazh të pretenduar në favor të Izraelit, duke i paraqitur ato si pjesë të përpjekjeve për të mbrojtur sigurinë kombëtare gjatë konfliktit.
Izraeli nuk ka komentuar ende njoftimin për ekzekutimin.
Burimi: Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa
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