Lufta me Iranin i ka kushtuar SHBA-së 43.6 miliardë dollarë deri më 3 shtator, zbulon shifra e re e Pentagonit
Shuma nuk përfshin 1.5 miliardë dollarë shtesë për karburant dhe kostot e riparimit të objekteve dhe anijeve amerikane të dëmtuara nga sulmet iraniane.
Lufta e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit i ka kushtuar Pentagonit rreth 43.6 miliardë dollarë deri më 3 shtator, sipas një vlerësimi të ri të Komandës Qendrore amerikane (CENTCOM) që iu dorëzua ligjvënësve amerikanë. Shifra, e raportuar nga Al Jazeera, është deri tani vlerësimi më i plotë i kostos së konfliktit që nisi më 28 shkurt.
Sipas vlerësimit, bombat, raketat dhe asetet e tjera ushtarake përbëjnë pjesën kryesore të shpenzimeve. Shuma prej 43.6 miliardë dollarësh nuk përfshin edhe 1.5 miliardë dollarë të tjerë për karburant shtesë, as kostot e riparimit të objekteve dhe anijeve amerikane të dëmtuara nga sulmet e kundërpërgjigjes iraniane.
Shifra e re është dukshëm më e lartë se vlerësimi i Zyrës Buxhetore të Kongresit (CBO) i publikuar më herët këtë javë, sipas të cilit lufta kishte kushtuar 38 miliardë dollarë deri më 1 gusht dhe po rritej me rreth 3 miliardë dollarë në muaj, në varësi të intensitetit të luftimeve.
Kostoja në rritje e konfliktit vjen në një moment kur lufta ka hyrë në muajin e shtatë, me bllokadën amerikane ndaj porteve iraniane ende në fuqi dhe trafikun detar në Ngushticën e Hormuzit në nivelet më të ulëta të regjistruara ndonjëherë.
Burimi: Al Jazeera
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