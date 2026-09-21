«Delirium» shtyn shfaqjet Off-Broadway: dy javë shtesë për adaptimin e Ionesco-s me Chulpan Khamatova
Premiera e New York-ut e produksionit të Arlekin, me regji të Igor Golyak, filloi më 8 shtator në The Space at Irondale; shfaqjet zgjasin tani deri më 7 nëntor
Një lajm i mirë për dashamirësit e teatrit absurd në New York: premiera e New York-ut e «Delirium», adaptimit të ri të veprës «Frenzy for Two, Or More» të dramaturgut francez Eugène Ionesco, është zgjatur me dy javë shfaqje shtesë. Produksioni i kompanisë Arlekin, i adaptuar dhe drejtuar nga fituesi i çmimit Lortel, Igor Golyak, filloi shfaqjet në The Space at Irondale më 8 shtator, me premierën zyrtare të caktuar për 24 shtator — dhe tani do të luajë deri të shtunën, më 7 nëntor 2026. Biletat për dy javët shtesë janë tashmë në shitje.
«Delirium» cilësohet si një adaptim i guximshëm i Ionesco-s, që sjell në skenë një vepër komike dhe thellësisht njerëzore për mbijetesën, dashurinë dhe arkitekturën e brishtë të realitetit. Në qendër të saj është një çift i bllokuar në një debat të pafund, ndërsa bota jashtë shpërbëhet në kaos. Ndërsa kufijtë mes realitetit dhe iluzionit zbehen, aktoret ndërtuesit e roleve — Chulpan Khamatova si «Ajo» dhe Andrey Burkovskiy si «Ai» — banojnë në një hapësirë ku konflikti kthehet në lidhje dhe kundërthënia bëhet formë përkushtimi. Ajo që nis si komedi absurde zbulon një të vërtetë më të thellë: dy njerëz që nuk luftojnë kundër njëri-tjetrit, por për ekzistencën e njëri-tjetrit.
Dy artistët ndërkombëtarë, Burkovskiy dhe Khamatova, sjellin në këtë projekt një peshë të veçantë artistike. Golyak është ribashkuar me ekipin ndërkombëtar të dizajnit që qëndronte pas produksionit të vlerësuar «Our Class»: Jan Pappelbaum (skenografia), Sasha Ageeva (kostumet), Anna Drubich (muzika), Jeff Adelberg (ndriçimi) dhe Denis Zabiyaka (zanori), me produksionin e Arlekin nga Nick Schwartz-Hall. Prodhuesit e shfaqjes janë Craig Balsam, Patrick Catullo dhe Thomas M. Neff, së bashku me një grup të gjerë producentësh bashkëpunues.
Zgjatja e shfaqjeve është shenjë e kërkesës së lartë nga publiku dhe konfirmon interesin në rritje për teatralet e profilit ndërkombëtar Off-Broadway këtë vjeshtë.
Burimi: BroadwayWorld — https://www.broadwayworld.com/off-broadway/article/DELIRIUM-Adds-Two-Weeks-Of-Performances-Off-Broadway-20260921
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