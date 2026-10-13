Demo reagon për protestën sot: Gjashtë efektivë të plagosur, dhuna nuk justifikohet
Ministri i Brendshëm Ervin Demo, ka reguar lidhur me situatën e protestës së zhvilluar sot para Ministrisë së Arsimit.
Ai ka dënuar ashpër goditjen e bërë ndaj efektikvëve të policisë, ku shprehet se këta të fundit kanë qenë në krye të detyrës.
Demo shton se dhuna është e pajustifikueshme dhe ënnvizon se Policia do vijojë detyrën e saj për të garantuar rendin dhe sigurinë.
“Gjashtë efektivë të Policisë së Shtetit mbetën të plagosur ndërsa kryenin detyrën për garantimin e rendit dhe sigurisë. E dënoj pa asnjë rezervë dhunën ndaj tyre. Goditja e një punonjësi policie nuk është ushtrim i së drejtës për të protestuar.
U bëj thirrje të gjithë pjesëmarrësve të ruajnë qetësinë, dhuna nuk justifikohet.
U uroj shërim të shpejtë efektivëve të plagosur. Ata dhe familjet e tyre kanë mbështetjen dhe solidaritetin tim të plotë.
Policia e Shtetit do të vijojë të përmbushë detyrën e saj për garantimin e rendit dhe sigurisë, duke respektuar të drejtën për protestë paqësore dhe duke vepruar me profesionalizëm, përmbajtje dhe në përputhje me ligjin.
Në këto momente, përgjegjësia e secilit është të kontribuojë në uljen e tensioneve”, tha Ministri i Brendshëm.
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