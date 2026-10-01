Demokratët kërkojnë hetim për reklamat qeveritare me Trumpin: “propagandë parazgjedhore me paratë e taksapaguesve”
Kongresmenët demokratë Jamie Raskin, demokrati më i lartë në Komitetin Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, dhe George Whitesides i kërkuan të enjten Zyrës së Përgjegjësisë Qeveritare (GAO) dhe Zyrës së Këshilltarit Special (OSC) hetime të pavarura për reklamat televizive të paguara me para publike, ku shfaqet presidenti Donald Trump dhe që po transmetohen vetëm disa javë para zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit, siç njofton Reuters.
Sipas ligjvënësve demokratë, Shtëpia e Bardhë ka transferuar 20 milionë dollarë fonde të Departamentit të Sigurisë Kombëtare për transmetimin e reklamave — tre reklama kombëtare që celebrojnë një «epokë të artë të Amerikës», duke u transmetuar pesë javë para zgjedhjeve.
Në letrën drejtuar dy institucioneve, Raskin dhe Whitesides shkruan se reklamat «përbëjnë përdorim të paligjshëm të fondeve të taksapaguesve… praktikisht identike me ato që Donald Trump përdori gjatë fushatës së vitit 2024, me të njëjtat xhirime dhe të njëjtën mesazheri ideologjike të paaftë», duke i quajtur «propagandë parazgjedhore e dëshpëruar».
Njëra reklamë e tregon Trumpin duke deklaruar se «Amerika nuk do të jetë kurrë një vend komunist», teksa një kor përsërit «love me»; një tjetër kombinon imazhe të Mount Rushmore me Trumpin që lavdëron «epokën e artë të Amerikës»; e treta flet për një «betejë finale» kundër «shtetit të thellë» dhe i ngjan nga afër një reklame të fushatës së vitit 2024. Të gjitha reklamat mbyllen me njoftimin se u paguan nga qeveria e SHBA-së.
Presidenti Trump i mbrojti reklamat të mërkurën: «Nuk po kandidoj për asnjë post. Nëse dikush thotë se është gabim, do t’i paguaj paratë me kënaqësi. Por këto janë reklama për vendin… nuk po promovoj asnjë kandidat, nuk po promovoj veten time.»
Kritikët thonë se reklamat mund të shkelin ndalimet e vjetra për propagandën qeveritare dhe aktivitetin politik. Grupi Public Citizen depozitoi një ankesë në Komisionin Federal të Komunikimeve, ndërsa kreu i FCC-së Brendan Carr, i emëruar nga Trump, tha të mërkurën se reklamat ishin të përshtatshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.