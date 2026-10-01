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Amerika

Ohio pezullon taksën e karburanteve për 90 ditë, DeWine pritet ta nënshkruajë ligjin

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Stacion karburantesh në Ashtabula, Ohio

Drejtuesit e mjeteve në Ohio mund të shohin çmime më të ulëta në pompa që nga 1 tetori, kur guvernatori Mike DeWine pritet të nënshkruajë një ligj që pezullon menjëherë taksat shtetërore të benzinës dhe dizelit për 90 ditë, siç njofton Columbus Dispatch.

Masa eliminon përkohësisht taksën prej 38.5 centësh për gallon benzine dhe 47 centësh për gallon dizel. Ligjvënësit do të përdorin mbi 725 milionë dollarë nga teprica buxhetore e shtetit për të zëvendësuar të ardhurat e humbura dhe për të mbajtur të financuara projektet rrugore.

Pushimi tatimor vjen teksa çmimet e karburanteve rriten me shpejtësi: çmimi mesatar i benzinës në Ohio arriti 4.24 dollarë për gallon më 30 shtator, ndërsa dizeli 6.68 dollarë, sipas AAA.

Ligjvënësit miratuan planin me mbështetje dypartiake më 30 shtator, pasi kandidati demokrat për guvernator Amy Acton dhe republikani Vivek Ramaswamy bënë thirrje të dy për pushim tatimor të karburanteve.

Mbështetësit thonë se masa do t’u sjellë lehtësim të menjëhershëm drejtuesve, ndërsa kritikët argumentojnë se kursimet do të jenë modeste dhe mund të mos arrijnë plotësisht te konsumatorët. Taksat federale të karburanteve do të mbeten në fuqi.

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