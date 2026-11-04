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Amerika

Demokratët marrin edhe Senatin dhe kapin të dyja dhomat e Kongresit në një ndëshkim të fortë ndaj Trumpit

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Demokratët kanë kapur të dyja dhomat e Kongresit amerikan, siç njofton USA Today, duke depërtuar thellë në territore tradicionalisht republikane dhe duke përmbysur shtete e distrikte të fituara nga presidenti Donald Trump. Decision Desk HQ dhe NBC projektuan se demokratët do ta marrin Senatin, ndërsa shumica e tyre në Dhomën e Përfaqësuesve ishte projektuar më herët gjatë mbrëmjes.

Rezultati lexohet si një ndëshkim i fortë ndaj presidentit, i cili bëri fushatë intensivisht në javët e fundit për t’i mbajtur shtetet e kuqe në duart republikane, pa sukses. Demokratët përmbysën vende të Senatit në Karolinën e Jugut, Karolinën e Veriut, Teksas, Ohajo, Kansas dhe Iowa.

Demokratëve u duhej një fitim neto prej katër vendesh për të marrë kontrollin e Senatit. Adam Hamilton projektohet si demokrati i parë që fiton një vend Senati në Kansas që nga viti 1932, ndërsa James Talarico është demokrati i parë që fiton një vend Senati në Teksas që nga viti 1988. Gara konkurruese e Senatit në Michigan, ku Abdul El-Sayed kërkon ta mbajë vendin për demokratët, mbetet ende e pashpallur.

Republikanët hynë në vitin 2026 të favorizuar për ta mbajtur Senatin, por rënia e popullaritetit të Trumpit dhe rritja e fortë e kostos së jetesës e ndryshuan panoramën. Demokratët bënë fushatë mbi zhgënjimin ekonomik dhe akuzat për korrupsion ndaj Trumpit dhe aleatëve të tij.

Rimarrja e Senatit u jep demokratëve levë legjislative: ata synojnë të zhbëjnë shkurtimet në Medicaid dhe kuponët ushqimorë, të riafirmojnë rolin e Kongresit në politikën tregtare dhe të arrijnë marrëveshje dypalëshe për ndalimin e tregtimit të aksioneve nga ligjvënësit. Përballja e menjëhershme pritet të përqendrohet te lufta në Iran, për autorizim kongresional ose ndërprerje të financimit, ndërsa Trump do ta ketë më të vështirë të emërojë anëtarë kabineti e gjyqtarë, përfshirë një vend të mundshëm në Gjykatën Supreme.

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