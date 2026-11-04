James Talarico përmbys Teksasin dhe fiton garën e Senatit, demokrati i parë që fiton në gjithë shtetin që nga 1994
Ligjvënësi shtetëror James Talarico fitoi të martën garën e Senatit në Teksas, siç njofton Reuters, duke mundur republikanin Ken Paxton, të mbështetur nga presidenti Donald Trump. Fitorja i jep fund serisë 32-vjeçare të humbjeve të demokratëve në zgjedhjet mbarështetërore në Teksas dhe i jep partisë së tij një shtysë të madhe në betejën për kontrollin e Senatit.
Talarico, 37 vjeç, u shpall fitues me një diferencë të qartë. Me 67% të votave të numëruara, People raporton se Associated Press e shpalli garën për Talarico-n me 59,2% të votave, përkatësisht 4.125.080 vota, ndaj 39,2%, ose 2.740.530 vota, për Paxton-in. Talarico është demokrati i parë që fiton një vend Senati në Teksas që nga 1988, ndërsa vetë vendi specifik që ai fitoi nuk ishte mbajtur nga një demokrat që nga 1961.
Përmbysja është e bujshme në një shtet të dominuar gjatë nga republikanët, të cilin Trump e fitoi me 14 pikë përqindje në vitin 2024. Republikanët shpenzuan më shumë se 316 milionë dollarë për ta mbajtur vendin, por Talarico, ligjvënës shtetëror me katër mandate dhe një nga mbledhësit më të mëdhenj të fondeve për Senat në vend, kapërceu shpenzimet e mëdha të jashtme në garën më të shtrenjtë të Senatit të këtij cikli. Përfaqësues i zonës së Austin-it, ai është në Dhomën e Teksasit që nga 2018 dhe është i diplomuar në një seminar presbiterian.
Rruga drejt fitores nuk ishte e lehtë. Talarico e nisi garën si i pafavorizuar ndaj ish-deputetit Colin Allred, i cili më pas u tërhoq për të kandiduar sërish për Kongres, dhe më pas mundi deputeten Jasmine Crockett për nominimin demokrat. Në kampin republikan, senatori John Cornyn u eliminua në balotazhin e paraprakeve pasi Trump mbështeti Paxton-in, ndonëse drejtuesit republikanë e shihnin Cornyn-in si kandidatin më të fortë për zgjedhjet e përgjithshme.
Paxton, prokurori i përgjithshëm i Teksasit, ka qenë në qendër të polemikave, përfshirë një proces shkarkimi në vitin 2023 dhe një çështje mashtrimi me letra me vlerë, dhe e ka përdorur postin e tij për ta paditur administratën e ish-presidentit Joe Biden më shumë se 100 herë. Republikanët hynë në këto zgjedhje me shumicën 53-47 në Senat, ndërsa demokratëve u duhej një fitim neto prej katër vendesh.
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