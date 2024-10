Demokratja Kamala Harris e quan veten “e pafavorizuara” 18 ditë para Ditës së Zgjedhjeve.

Kandidatja për presidente nga Partia Demokratike, Kamala Harris, e quajti veten “ajo që është më në disavantazh” në garën presidenciale të premten, ndërsa u tha punëtorëve të automobilave në Michigan se ajo do të mbronte një fabrikë të General Motors Co. në Lansing nga mbyllja.

Harris u përqendrua te e ardhmja e fabrikës Lansing Grand River Assembly të GM-së gjatë ngjarjes së saj të parë të ditës në një sallë të sindikatës United Auto Workers në anën perëndimore të Lansing, më pak se dy milje larg nga fabrika ku punëtorët e unionizuar montojnë sedanët Cadillac. Ajo e quajti republikanin Donald Trump “asnjë mik të punëtorëve.”

Ishte një nga tre ndalesat që ajo bëri të premten në Michigan, ndërsa foli në Waterford Township të Qarkut Oakland për konfliktin Izrael-Hamas në Gaza dhe shpalli veten “ajo që është në disavantazh” në garën presidenciale 18 ditë para zgjedhjeve.

Harris kryesonte ndaj Trump 47%-44% në një sondazh të realizuar nga Detroit News-WDIV-TV (Channel 4) nga 1 deri më 4 tetor me 600 votues të mundshëm në Michigan. Megjithatë, ajo veproi sikur ishte në disavantazh të premten, pasi disa sondazhe të fundit kombëtare treguan se ajo po humbte terren në shtatë shtetet vendimtare që pritet të përcaktojnë presidentin e ardhshëm.

“Do të jetë një garë e ngushtë deri në fund,” tha Harris, “dhe ne jemi në disavantazh dhe po garojmë si të tillë, por mos u gaboni, ne do të fitojmë.”

Në një moment tjetër, mbështetësit filluan të bërtisnin butësisht “mbylleni atë.”

“Kjo është puna — gjykatat do të kujdesen për këtë,” tha Harris mes brohoritjeve, duke iu referuar 34 akuzave për falsifikim të regjistrave biznesi për të cilat Trump u shpall fajtor nga një juri e Nju Jorkut më herët këtë vit dhe për të cilat po pret dënimin.

Edhe Trump bëri tre ndalesa në Michigan të premten, duke vizituar një zyrë të Partisë Republikane në Hamtramck, duke marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët në një biznes në Auburn Hills në Qarkun Oakland dhe duke mbajtur një fjalim në Huntington Place në Detroit

Ndalesa në Qarkun Oakland

Në Qarkun Oakland, Harris preku temën e luftës së Izraelit me Hamasin në Gaza dhe Hezbollahun në Liban.

Duke shprehur mbështetje për Izraelin, nënpresidentja u zotua të vazhdojë përpjekjet për një armëpushim.

“E di që ky vit ka qenë shumë i vështirë për shkak të shkallës së vdekjes dhe shkatërrimit në Gaza dhe viktimave civile dhe zhvendosjes në Liban. Është shkatërruese dhe tani vdekja e (liderit të Hamasit Yahya) Sinwar mund dhe duhet të jetë një pikë kthese,” tha Harris, duke iu referuar vrasjes nga Izraeli të mendjes pas sulmit të 7 tetorit 2023 të Hamasit ndaj Izraelit, që vrau rreth 1,200 njerëz, kryesisht civilë.

“Të gjithë duhet të shfrytëzojnë këtë mundësi për të përfunduar më në fund luftën në Gaza, për të kthyer pengjet në shtëpi dhe për t’i dhënë fund vuajtjeve njëherë e përgjithmonë, dhe unë vazhdoj të besoj se diplomacia është përgjigjja,” shtoi ajo. “Si presidente juaj, unë do të bëj gjithçka në fuqinë time për të arritur këto qëllime.”

Edhe pse shumë nga liderët arabë-amerikanë të Metro Detroit kanë mbajtur qëndrimin e tyre për mosdhënien e mbështetjes ndërsa presin një armëpushim në Lindjen e Mesme, Harris tha se mirëpriste “mbështetjen e liderëve arabë-amerikanë si Zëvendës Ekzekutivi i Qarkut Wayne, Assad Turfe.”

Tri ngjarjet e fushatës së Harris të premten i paraprinë një fokus të planifikuar të fushatës në Michigan, me një ndalesë të shtunën në Detroit, ku zyrtarët e qytetit do të hapin qendra votimi për ditën e parë të votimit të hershëm me prani fizike. Kandidati për nënkryetar demokrat Tim Walz pritet të mbërrijë në Michigan të shtunën mbrëma për të marrë pjesë në një shërbim kishtar të dielën në mëngjes në Saginaw.

Në Waterford Township, senatorja amerikane Debbie Stabenow, D-Lansing, përgatiti turmën për mitingun përfundimtar të ditës të Harris duke theksuar komentet e fundit të Trump se demokratët janë një “armik nga brenda” vendit.

“I vetmi person që është armiku i vërtetë nga brenda në vendin tonë është Donald Trump,” tha Stabenow.

Harris: Nuk do t’ju them çfarë makine të ngisni

Në Grand Rapids, radhë mbështetësish ishin mbledhur në Parkun Riverside herët të premten në mëngjes para fjalimit të Harris në pasdite, duke u përhapur përtej hapësirës së përgatitur me tribuna, karrige të palosshme dhe një skenë të madhe në mes të parkut. Kjo vizitë shënoi ndalesën e parë të Harris në Michiganin perëndimor që nga koha kur u bë kandidatja demokrate në gusht.

Alisa Maddox, nga Komuna Cascade e Qarkut Kent, tha se nuk e mbështeti Harris në 2020, por këtë herë ishte entuziaste për kandidaturën e saj, sepse ndien që Harris ka arritur të tregojë veten gjatë katër viteve të fundit. Ajo tha se kjo entuziazëm ishte pasqyruar edhe te njerëzit me të cilët ka biseduar nëpër shtëpitë e periferi të Grand Rapids.

“Këto zgjedhje kanë një peshë shumë të madhe dhe ne kemi nevojë për diçka ndryshe, kemi nevojë për ndryshim,” tha Maddox. “Jemi lodhur nga gjithë kjo retorikë dhe përçarje.”

Në Grand Rapids, Harris hodhi poshtë pretendimet e Trump për një “urdhër” federal që do të detyronte njerëzit të ngisnin makina elektrike.

“Ndryshe nga ajo që sugjeron kundërshtari im, unë kurrë nuk do t’ju them çfarë lloj makine duhet të ngisni,” tha Harris.

“Unë do të investoj në komunitetet prodhuese si Qarku Kent. Së bashku, do të rinovojmë fabrikat ekzistuese, do të punësojmë lokalisht dhe do të punojmë me sindikatat për të krijuar vende pune me pagë të mirë, përfshirë edhe ato që nuk kërkojnë diplomë universitare. Sepse … e di që një diplomë universitare nuk është i vetmi tregues i aftësive dhe përvojës së një punëtori të kualifikuar.”

Harris tha se Trump bën “premtime të mëdha dhe gjithmonë dështon t’i përmbushë,” duke theksuar se prodhuesit e makinave në SHBA njoftuan mbylljen e gjashtë fabrikave gjatë presidencës së Trump, përfshirë General Motors në Warren dhe Stellantis në Detroit.

Në fund të mandatit të Trump, Michigan kishte 166,300 vende pune në sektorin e prodhimit të automjeteve dhe pjesëve, një rënie prej 5% nga momenti kur ai mori detyrën, sipas të dhënave federale. Gjatë administratës së Presidentit Joe Biden dhe Harris, Michigan kishte 165,800 vende pune në këtë sektor në gusht — 500 më pak se në fund të mandatit të Trump

Një thirrje për republikanët

Harris bëri një thirrje për votuesit republikanë dhe të pavarur, duke përmendur mbështetjen e saj nga më shumë se 100 liderë republikanë që morën pjesë në një tubim këtë javë në Pensilvani. Mes tyre ishte ish-kongresmeni i Michigan, Dave Trott, një republikan nga Birmingham.

“Unë besoj se e gjithë kjo tregon që populli amerikan dëshiron një presidente që punon për të gjithë njerëzit, dhe ky ka qenë rrëfimi i gjithë karrierës sime,” tha Harris. “Në karrierën time, kam pasur vetëm një klient: njerëzit.”

Harris gjithashtu kritikoi Trump pas raporteve që dolën se ai kishte refuzuar një intervistë për shkak të lodhjes.

“Ekipi i tij i fushatës së fundmi tha se ishte për shkak të lodhjes,” tha Harris. “Nëse je i lodhur në fushatë, kjo ngre pyetje të vërteta nëse je i aftë për punën më të vështirë në botë.”

Harris është kritikuar për fillimin e vonuar të intervistave me mediat pas javësh pa marrë pyetje nga gazetarët.

Andy Almquist, 53 vjeç, mori pjesë në mitingun e Waterford Township me vajzën e tij. Banorët e Novi-t mbanin bluza të njëjta të Red Wings me emrat “Obama” dhe “Biden” në shpinë.

“Ajo që më intereson më shumë është gjetja e një lideri që do të vijë në Michigan dhe në Detroit për të na ndihmuar të rritemi,” tha Almquist. “Donald Trump erdhi këtu javën e kaluar dhe fyeu njerëzit që jetojnë në Detroit, dhe mezi pres të shoh një ndryshim, shpresoj te Presidentja Harris, e cila do të vijë këtu dhe të punojë me guvernatoren tonë, në vend që të fyejë dhe të përbuzë ata që nuk pajtohen me të.”

Heather Sullivan, 55 vjeç, banuese e Bloomfield Hills, tha se e kupton që ekonomia është një shqetësim për të gjithë. Ajo gjithashtu shqetësohet se plani i Trump për të rritur tarifat do të rrisë inflacionin për konsumatorët në SHBA.

“Mendoj se plani i Kamalës do të rrisë gjithashtu deficitin, por jo aq sa plani i Trump,” tha Sullivan. “Mendoj se ideja e saj për të rritur taksat për të pasurit ka më shumë kuptim.”

Banorët e Qarkut Oakland janë ndër më të pasurit dhe më të arsimuarit në Michigan. Më shumë se gjysma kanë një diplomë universitare dhe banorët kanë të ardhurat më të larta për frymë në shtet, me 84,850 dollarë

Shtytje për votim me postë dhe votim të hershëm

Vizitat në shtetin kyç ndodhin me 18 ditë deri në Ditën e Zgjedhjeve, ndërsa fletëvotimet me postë po mbërrijnë në zyrat e nëpunësve në të gjithë shtetin. Deri të premten në mëngjes, nëpunësit kishin marrë 944,819 fletëvotime të përfunduara me postë pas dërgimit të afro 2.2 milionë fletëvotimesh, sipas të dhënave nga zyra e Sekretares së Shtetit, Jocelyn Benson.

Votimi i hershëm personal në Detroit fillon të shtunën dhe në Komunën Canton dhe East Lansing të hënën. Pjesa tjetër e shtetit nuk do të fillojë votimin e hershëm deri më 26 tetor për t’iu përmbajtur nëntë ditëve të votimit të hershëm të përcaktuara nga Propozimi 2 i vitit 2022.

Harris i bëri thirrje pjesëmarrësve që të përfitojnë nga mundësitë e votimit të hershëm dhe të inkurajojnë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë.

“Të gjithë këtu e dinë çfarë duhet të bëjmë; duhet të motivojmë, të organizojmë dhe të mobilizojmë, dhe t’u kujtojmë fqinjëve dhe miqve tanë që vota e tyre është zëri i tyre, dhe zëri juaj është fuqia juaj në një demokraci,” tha Harris.

Aktivitete të tjera të fushatës janë në përgatitje për javën e ardhshme në prag të fillimit të votimit të hershëm personal në mbarë shtetin.

Ish-presidenti demokrat Barack Obama do të jetë në Detroit të martën dhe pritet të bëjë thirrje për votim të hershëm për mbështetësit e Harris. Gruaja e tij, ish-zonja e parë Michelle Obama, do të vijë në Michigan më 26 tetor për të bërë fushatë me Harris, sipas një zyrtari të lartë të fushatës së Harris.

Kandidati për zëvendëspresident i Trump, senatori i Ohajos JD Vance, pritet të jetë në zonën metropolitane të Detroitit të enjten për një takim me audiencë të drejtpërdrejtë, të organizuar nga NewsNation.