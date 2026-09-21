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21 Sht 2026
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Irani akuzon SHBA-të se po planifikojnë sulme të reja: “Do të kundërpërgjigjemi pa kufizime” Dërguari amerikan në OKB: Irani s’mund të ketë kurrë armë bërthamore, por dera për bisedime mbetet e hapur Aces fitojnë 98-77 ndaj Storm dhe mbeten në garë për vendin e dytë në playoff-et e WNBA-së Trump rikthen bllokadën ndaj Iranit: SHBA “roja e Ngushticës së Hormuzit”, Irani godet objektet ushtarake amerikane në Bahrein e Kuvajt ESPN Deportes hap sezonin e gjashtë të transmetimeve të NHL në spanjisht
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Konflikti SHBA - Iran

Dërguari amerikan në OKB: Irani s’mund të ketë kurrë armë bërthamore, por dera për bisedime mbetet e hapur

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Mike Waltz, ambasadori i SHBA-së në Kombet e Bashkuara. (Portret zyrtar, domini publik)

Ambasadori i SHBA-së në Kombet e Bashkuara, Mike Waltz, deklaroi se presidenti Donald Trump është i vendosur të sigurojë që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore dhe do të vazhdojë të zbatojë “presion maksimal” për këtë qëllim.

Në një postim në X, Waltz shtoi se dera mbetet e hapur që Irani të kthehet në tryezën e negociatave “nëse e bën me mirëbesim”. Postimi përfshinte një fragment nga fjalimi i tij në një aktivitet në Nju Jork organizuar nga Al-Monitor, ku ai e quajti luftën SHBA–Izrael ndaj Iranit vazhdimësinë e një konflikti 47-vjeçar.

“Presidenti është i vendosur të mbetet i përqendruar te objektivat e tij: Irani, sponsori më i madh dhe më produktiv i terrorizmit që bota ka parë ndonjëherë, sigurisht që nuk do të jetë në gjendje ta mbajë peng botën, e aq më pak Ngushticën e Hormuzit, nën një ombrellë bërthamore”, tha Waltz.

Irani ka mohuar vazhdimisht se po kërkon armë bërthamore. Në vitin 2015 Teherani nënshkroi një marrëveshje me fuqitë botërore për ta frenuar programin e tij atomik në këmbim të lehtësimit të sanksioneve; Trump e tërhoqi SHBA-në nga marrëveshja gjatë mandatit të tij të parë, duke shkaktuar rënien e saj.

Burimi: Al Jazeera

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