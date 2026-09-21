Irani akuzon SHBA-të se po planifikojnë sulme të reja: “Do të kundërpërgjigjemi pa kufizime”
Komanda qendrore ushtarake iraniane Khatam al-Anbiya deklaroi të dielën se beson se SHBA-të po planifikojnë t’i rifillojnë sulmet ndaj Iranit dhe premtoi se do të kundërpërgjigjet “pa kufizime” nëse Uashingtoni e bën këtë.
“Sipas informacionit të marrë, Amerika kriminale ka vendosur sërish të rifillojë masat kundër Iranit, me dritën jeshile të disa vendeve rajonale, në një takim të përbashkët në një vend evropian”, thuhet në deklaratën e komandës.
Komanda paralajmëroi gjithashtu vendet rajonale se “do të konsiderohen të gjitha bashkëfajtore” nëse i mbështesin sulmet amerikane dhe u tha se nuk mund të presin më “përmbajtje apo mirësjellje” nga forcat iraniane.
Në të njëjtën kohë, mediat amerikane raportuan se Trump është në “mënyrën e vendimmarrjes” dhe se “gjëra shumë të mëdha do të ndodhin në të ardhmen jo shumë të largët”. Shefi i sigurisë iraniane Mohsen Rezaei ka paralajmëruar se Irani është gati për çdo sulm të ri: “Do t’i kundërpërgjigjemi Amerikës me forcë më të madhe, dhe me sulme më të shumta e më të dhimbshme”.
Burimi: Al Jazeera
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