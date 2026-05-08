☁️
Tiranë 13°C · Vranët 08 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 97.68 ▲3.03%
ARI 4,698 ▼0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $79,892 ▼ -1.77% ETH $2,286 ▼ -2.63% XRP $1.3848 ▼ -2.67% SOL $87.9800 ▼ -1.29%
S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 97.68 ▲3.03 % ARI 4,698 ▼0.28 % S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 97.68 ▲3.03 % ARI 4,698 ▼0.28 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
08 May 2026
Breaking
Pesë gjëra që dihen rreth marrëveshjeve të Pentagonit me tetë nga kompanitë më të fuqishme të teknologjisë Vrasja në Sarandë, identifikohet viktima! Policia rrethon vendin e ngjarjes (VIDEO) Manjani ja thotë në sy “të vegjëlve”: Për sistemin zgjedhor vendosin të mëdhenjtë Detaje nga vrasja në Sarandë, policia: Ka mbetur i plagosur edhe një person tjetër – Tv Klan KQZ: 22 parti njoftuan për pjesëmarrje në zgjedhje, 8 për mospjesëmarrje
Menu
Kronika

Detaje nga vrasja në Sarandë, policia: Ka mbetur i plagosur edhe një person tjetër – Tv Klan

· 2 min lexim

Policia e Sarandës ka dalë me një informacion zyrtar lidhur me ngjarjen e rëndë të regjistruar mbrëmjen e kësaj të enjteje, 7 maj, në fshatin Gjashtë të Sarandës.

Biznesmeni 66-vjeçar Rexhep Ismaili është ekzekutuar me plumb në kokë, nga një autor i identifikuar si shtetasi me iniciale L.T.

Sipas njoftimit të bluve të Sarandës fillimisht ka nisur si një sherr për motive të dobët dhe më pas ka degraduar në përdorimin e sendeve të forta, deri në përdorimin më pas të armëve të zjarrit. Dyshohet se gjatë konfliktit me armë zjarri ka mbetur i plagosur edhe një person tjetër, por ende nuk është identifikuar.

Dyshohet se gjatë konfliktit me armë zjarri është plagosur edhe një shtetas tjetër, i cili ende nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore dhe nuk është identifikuar. Nga veprimet e para hetimore dhe informacionet e siguruara në vendngjarje, dyshohet se shtetasi L. T. ka vrarë me armë zjarri shtetasin R. I. dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me personat e tjerë të përfshirë dhe me shtetasin që dyshohet se ka mbetur i plagosur”, njofton policia.

Ndërkaq policia e Sarandës bën të ditur se autori i dyshuar i ngjarjes është shtetasi L.T.

Shërbimet e Policisë kanë ngritur pika kontrolli dhe po krehin zonën për kapjen e autorit dhe të personave të përfshirë në konflikt. Njëkohësisht, po ushtrohen kontrolle në spitalet rajonale dhe në klinikat private, me qëllim identifikimin dhe gjetjen e shtetasit të dyshuar të plagosur.

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu